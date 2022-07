L´annonce est contenue dans une correspondance officielle du ministre Joseph LE donc journalducameroun.com a eu copie.

Dans ledit document, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative Joseph LE informe le public de l´ouverture d´une série de concours directs et de tests de sélection: Ceux-ci visent le recrutement des personnels fonctionnaires et autres agents de l´État pour le compte de l´exercice budgétaire 2022.

Ces différents concours concernent les écoles et centres de formation tels que: L´École nationale d´administration et de magistrature (ENAM); l´Institut national de la jeunesse et des sports (INJS); les différents centres nationaux de la jeunesse et des sports (CENAJES) notamment: Bamenda, Dschang, Bertoua, Garoua et Kribi.

Bien plus, ces concours directs concernent également les citoyens désireux de faire carrière dans les corps des fonctionnaires de l´agriculture, de l´élevage et des pêches maritimes, des industries animales; Des mines et de la géologie; Du génie civil et de la santé publique, sans oublier les instituteurs de l´enseignement technique et professionnel. Les sages-femmes et maïeuticiens ne sont pas en reste.

Le Ministre invite à cet effet les potentiels candidats à prendre connaissance des modalités d´inscription dans les dix(10) délégations régionales ou encore sur le site internet http//www.minfopra.gov.cm, ainsi que sur toutes les plateformes numériques et pages officielles d´informations du MINFOPRA.

Rappelons que dans l´organigramme gouvernemental, l´organisation des concours directs et autres recrutements des fonctionnaires et agent de l´État, ainsi que le suivi et la gestion des carrières incombent au MINFOPRA qui a engagé depuis quelques temps un processus de dématérialisation et de facilitation des procédures pour une administration plus diligente et plus performante.