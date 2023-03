Cameroun-pagne du 08 mars : Lady Ponce prend la défense des femmes rurales

L’artiste s’indigne contre la hausse du prix du pagne de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Mais elle n’a pas refusé d’arborer sa tenue.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Lady Ponce refuse d’accepter que le pagne symbolique du 8 mars puisse coûter 10 000 Fcfa. Selon elle, ce coût ne tient en rien compte du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) qui est de 36 270. Pour l’artiste du Bikutsi, « c’est honteux de mettre cette tenue à 10 000 f (…) Qu’est-ce qui peut nous pousser à vendre un tissu symbolique à 10 000 f, sans aucune considération pour la misère de la femme rurale », s’indigne l’auteur de « Secouer secouer » qui pense que ce tissu aurait dû coûter 3 500 Fcfa par respect pour ceux qui n’ont pas de moyens.

Il est à rappeler que 10 000 francs c’est le prix pratiqué par les structures Cicam, Laking. Des vendeurs secondaires ont vendu la pièce à plus de 10 000 francs. Cette hausse du prix de ce tissu occasionnel se fait chaque année depuis quelque temps. Entre 2020 et 2022, le coût de la pièce a varié entre 6 800 auprès de Laking et plus de 10 000 Fcfa chez certains détaillants. Les coûts sont plus élevés encore lorsqu’il faut acheter une tenue déjà confectionnée, en fonction du modèle. Entre l’an 2000, année où le pagne fait son entrée au Cameroun et l’an 2023, l’augmentation est d’environ 4 000 Fcfa.

Au regard de cet envolé, la Lady sort de son silence. « Trop c’est trop. Vous avez assez profité des pauvres. Si le pagne du 08 mars de l’année prochaine n’est pas à 3 500 f, ne l’achetez pas et je commencerai le boycott sur ma page 4 mois en avance (…) Je dis stop à l’escroquerie », martèle la Ponceuse que les internautes n’ont pas manqué de critiquer, puisqu’elle a porté le pagne malgré son indignation écrite.