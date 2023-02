Cameroun-paiement des impôts en ligne: un nouvel opérateur entre en scène

L’entreprise de télécommunications Yoomee a officiellement lancé son service de paiement d’impôts en ligne le 16 février année courante en présence de la Campost.

La dématérialisation des procédures continue de faire chemin dans les services du Cameroun. Pour ce qui est du paiement des impôts, Yoomee a mis son porte monnaie électronique Yoomee money à contribution.

Pour entrer en scène, Yoomee money s’est rapprochée de Campost pour faciliter la collecte de recette fiscale. « On a voulu rajouter des produits qui facilitent la vie des Camerounais en l’occurence le paiement des impôts directement depuis chez soi, sans avoir à se déplacer. C’est un processus, où on va en cinq minutes jusqu’à l’impression de la quittance. Des quittances qui sont d’ailleurs authentifiées avec des QR Code« , a souligné Jean Marie Olicard, Directeur général de Yoomee Cameroun; rassurant ainsi sur la fiabilité et la sécurité des opérations via la plateforme mobile de son entreprise.

Pour Yoomee, cette stratégie va au délà des paiements des impôts. « Ce qui nous intéresse véritablement c’est de se positionner sur le marché dit des corporate c’est-à-dire des entreprises. On a au Cameroun un tas de PMI/PME qui sont des entreprises aux gros besoins et auxquels on ne pense pas assez souvent« , a rajouté le DG de Yoomee.

Du côté de Campost, c’est un partenariat gagnant-gagnant. « La plus value de ce partenariat avec Yoomee est que, nous sommes en train voler dans l’extension de notre réseau. Parce que, les opérations se font déja dans les bureaux de postes, mais nous ne pouvons pas toucher tous les camerounais. Avec ce partenariat, on va toucher le maximum possible de personnes. Aussi, cet accord nous permet de gagner des parts de marchés« , a déclaré Richard Betek Kima, Directeur commercial et marketing de Campost.

Retro

Pour rappel, parmi les innovations de collecte fiscale observées ces dix dernières années à la DGI, on compte la dématérialisation des procédures. Selon la direction générale des Impôts (DGI), les recettes fiscales mobilisées pour le compte de l’État central ont connu une augmentation de 140% entre 2010 et 2022, passant de 992 milliards de FCFA à 2 384 milliards de FCFA (projection). Ce qui correspond à une hausse de 1 392 milliards de FCFA en valeur absolue.

En septembre 2022, le DGI affirmait que, la digitalisation a contribué énormémement dans le processus. Par exemple, le temps consacré par le contribuable à l’acquittement de ses obligations fiscales est passé de plus 600 heures par an avant la réforme à moins 20 heures après.

La digitalisation est également venue faciliter les paiements, qui sont par ailleurs mieux sécurisés. Par exemple, au titre de l’année fiscale 2021, 10 milliards de FCFA de recettes fiscales ont été encaissés via le Mobile Money des opérateurs de téléphonie mobile, soit près de la moitié des quelque 25 milliards de FCFA versés aux guichets des banques par les contribuables, selon les données du ministère des Finances.