Cameroun-Paludisme : les États-Unis ont investi 80 milliards de F en 5 ans

L’affirmation est faite par l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique Christopher J. Lamora à l’occasion de la célébration, ce 25 avril 2023, de la journée mondiale de lutte contre le paludisme.

Selon le diplomate, à travers l’Initiative présidentielle contre le paludisme-PMI, le gouvernement américain a investi plus de 80 milliards de francs CFA au Cameroun depuis 2017. « L’ambassadeur Lamora a mis en évidence les initiatives de lutte contre le paludisme du gouvernement américain au Cameroun. Celles-ci sont mises en œuvre par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le Corps de la paix et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), principalement par le biais de l’Initiative présidentielle de lutte contre le paludisme (PMI) », souligne une note de la représentation diplomatique.

Il a également relevé que la PMI a investi plus de 80 milliards de francs CFA au Cameroun depuis 2017, ce qui a entraîné une diminution de plus de 35 % des taux de mortalité infantile liés au paludisme. Selon la même source, entre 2017 et 2022, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme, l’Initiative PMI a fourni un traitement de chimio prévention du paludisme saisonnier à plus de 2 millions d’enfants par an et a soutenu plus de 75 800 formations dispensées au personnel sanitaire sur la prestation de services, la chaîne d’approvisionnement et la surveillance liés au paludisme.

Il est à rappeler qu’en 2022, le gouvernement américain a fourni au Cameroun « plus de 500 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide, neuf millions de doses de traitement de chimio prévention du paludisme saisonnier, deux millions de doses de traitements combinés à base d’artémisinine et deux millions de tests de diagnostic rapide dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord ». Enfin, les États-Unis ont aussi accordé « le financement de la surveillance entomologique sur 15 sites dans huit régions ».