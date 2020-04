Cameroun: le Parlement panafricain “attristé” par le décès de l’honorable Joseph Mbah Ndam

Le Parlement panafricain (PAP) s’est dit, sur son compte Twitter, “attristé” du décès, le 13 avril dernier, de l’honorable Joseph Mbah Ndam.

PAP is saddened by the passing of Hon. Joseph MBAH NDAM, a national of #Cameroon who served as a member of the PAP between 2004 and 2020. Hon. Mbah Ndam succumbed to a brief illness on 13 April 2020. pic.twitter.com/YIP3gdl6Jb

— PanAfricanParliament (@AfrikParliament) April 14, 2020