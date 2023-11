Cameroun : pas d’augmentation des frais du timbre du permis de conduire

Le démenti est du ministère des Transport et est contenu dans un communiqué rendu public le 13 novembre 2023.

Selon le service de communication du ministère des Transports, la nouvelle faisant état d’une augmentation des frais de timbre du permis de conduire est fausse. « Une information devenue virale, circule sur les réseaux sociaux. Selon celle-ci, les frais de timbre du permis de conduire passeront de 5 000 FCFA à 25 000 FCFA dès janvier 2024. Le ministère des transports porte à l’attention de l’opinion publique nationale et internationale qu’il s’agit d’un Fake News. Aucune augmentation du timbre du permis de conduire n’est envisagée », peut-on lire dans le communiqué.

Cette communication fait suite au partage sur les médias sociaux d’un message dont l’origine n’est pas précisée. Ledit message tentait d’informer « ceux qui ont l’intention de faire le permis de conduire au Cameroun » que leur « dernier délai c’est de passer à l’examen du 08 décembre. Dès janvier 2024, les frais de timbre passeront de XAF 5 000 à XAF 25 000. Et la durée de la formation passera de 2 mois à 4 mois. Les frais de formations désormais à XAF 300 000. Le nombre de nombre d’examens par an passe de 8 sessions à 4 sessions par an. Désormais les auto-écoles seront appelées Centres de formation en conduite automobiles ».

De manière visible, le message décrié liste plusieurs augmentations et changements qui s’annoncent dans le processus d’obtention du permis de conduire. Mais le ministère des Transports produit un démenti relatif à un seul élément, le prix du timbre du permis de conduire. Est-ce à dire que les autres augmentations et changements sont avérés ? La réponse se trouvera sans doute dans le règlement de la crise actuelle qui oppose le ministère des Transports aux promoteurs des auto-écoles.