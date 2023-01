Suite à une information publiée par Journal du Cameroun le 25 décembre 2022, le ministère des Transports a tenu à faire un droit de réponse. Les éclairages du Mintransports.

Pas de rapport du ministère des Transports faisant état de 3000 morts en 2022.

C’est la substance de l’information contenue dans le droit de réponse adressé à notre rédaction par le Ministère des Transports. La Direction du journal du Cameroun présente ses sincères excuses au ministère des Transports et au gouvernement de la République pour des informations publiées sur notre site le 25 décembre 2022.

Accident de la route

En date du 25 décembre 2022, la rédaction du journal du Cameroun a titré en grande Une, « Accident de la route: plus de 3 000 morts en 2022» et en sous-titre de la même Une, « c’est le bilan d’un rapport récemment publié par le Ministère des Transports ».

Ces allégations non fondées et plus encore non recoupées, traduisent le caractère amateur dans le traitement de cette information et une volonté de ternir l’action du Gouvernement en matière de lutte contre les accidents de la circulation. Pour cause, elles sont fausses et jusqu’à date, le Ministère des Transports n’a publié aucun rapport faisant ressortir des statistiques relatives au nombre de morts sur la route en 2022.

Contrairement à cette affirmation de source douteuse, il convient de préciser que l’élaboration des statistiques concernant les accidents de la circulation routière relève de la stratégie nationale de la prévention et sécurité routières conçue et mise en œuvre par le Ministère des Transports avec d’autres institutions étatiques et non étatiques, dont la dernière mise à jour est entrée en vigueur en janvier 2021.

Au regard de cette stratégie, les statistiques liées à la prévention et sécurité routières et notamment aux accidents de la route relèvent de plusieurs acteurs et obéissent à une procédure particulière. Pour 2022, elles sont en cours de consolidation et feront le moment venu, l’objet d’une publication par les canaux officiels dans les délais prescrits.

Bien plus, la dernière mise à jour sus-évoquée qui est en phase avec les recommandations du programme « Road Safety Performance Review » du système des Nations Unies et les orientations du plan d’action africain pour la sécurité routière, a été structurée conformément aux cinq (05) piliers de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 et 2021-2030, de manière suivante : la gestion de la sécurité routière, la sécurité des routes et mobilité, la sécurité des véhicules, la sécurité des usagers de la route et les soins après accidents.

Le rapport global de sécurité routière dans le monde indique que les accidents de la circulation routière causent 1,2 million de morts et 50 millions de blessés chaque année. Et plus de 90% des décès surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire à l’instar du Cameroun.

D’après l’étude faite par le Cabinet « CYSCOM » sur l’impact des mesures de sécurité routière mises en place au Cameroun et les statistiques des accidents de la circulation routière de la Gendarmerie Nationale de 2011 et 2020, présentées dans le tableau en encadré, le rapport global des accidents ainsi que des personnes tuées au Cameroun, est passé de 3525 accidents pour 1588 personnes tuées en 2011 à 2107 accidents pour 963 personnes tuées en 2021. Cette tendance baissière qui ne relève pas du hasard, traduit les efforts permanents et considérables déployés par le Gouvernement dans la lutte contre les accidents de la circulation routière.

En effet, le Gouvernement a engagé plusieurs réformes pour inverser la courbe des accidents parmi lesquelles se retrouvent en bonne place la réforme du circuit d’obtention et de délivrance du permis de conduire, de la visite technique automobile, du certificat d’immatriculation. À ces réformes mises en œuvre depuis 2011, viennent s’ajouter les actions menées par le Ministère des Transports, la Gendarmerie nationale, la Police, les opérateurs du secteur, les ONG et tous les acteurs relevant du public et du privé dans le cadre des activités de prévention et de sécurité routière.

S’agissant principalement du Ministère des Transports, un accent particulier a été mis ces dernières années sur la sensibilisation à travers de vastes campagnes soutenues et sur la prévention à travers non seulement, la répression mais également la recherche d’outils novateurs. La dernière innovation justement mise en place par le Ministre des Transports est le projet de gestion et suivi centralisé des transports urbains de voyageurs qui en quelques mois, a permis de constater 720 651 facteurs de risque des accidents grâce au système d’alerte intégré.

Soit 568 352 cas d’excès de vitesse, 80 754 cas de somnolence, 53 055 cas de distraction et 18 490 cas de téléphone au volant. Ces résultats positifs laissent entrevoir une diminution future des accidents et par conséquent, du nombre de morts. Mais, le Gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort afin d’éviter la survenue sur nos routes des accidents dont les conséquences s’avèrent terribles pour tous.

Tableau récapitulatif des accidents de la circulation de 2011 à 2021