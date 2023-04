Cameroun-Patronat : ce que rapporte la fusion Gicam-Ecam

Le Groupement inter patronal du Cameroun (Gicam) et Entreprises du Cameroun (Ecam) ont signé en fin de journée du 05 avril 2023 à Douala, un traité de fusion.

Célestin Tawamba et Protais Ayangma respectivement à la tête du Gicam et d’Ecam ont acté la fusion des deux organismes hier à Douala. Par cette fusion, la nouvelle centrale patronale s’engage à fédérer les intérêts communs de ses membres, et à défendre davantage les valeurs et les apports de l’entreprise dans l’économie nationale.

« De ce point elle aura, face aux autres partenaires sociaux et au gouvernement, une unicité de ton et de contenu, pour plus d’efficacité dans la prise en compte des intérêts du secteur privé dans le développement de l’économie nationale » peut-on lire dans le communiqué conjoint.

« J’ai la faiblesse de penser et certains diront que je rêve en couleur que dans un contexte marqué, fracturé et incertain, qui fait peser des risques réels sur nos entreprises et la pérennité de nos investissements, cette fusion, acte Fondateur de notre nouvelle ère patronale, apparaît comme la note d’espoir attendue, en mesure d’infuser et de se diffuser dans l’ensemble de notre corps social. Avec la nouvelle centrale patronale unifiée, notre souhait est d’œuvrer à un environnement des affaires plus sain, plus productif et plus en phase avec son temps » a déclaré Célestin Tawamba le président du Gicam.

Le Gicam compte plus de 1000 adhérents dont 27 associations professionnelles. Au 31 décembre 2021, le Groupement cumule un chiffre d’affaires de 8434 milliards de FCFA, avec un taux de 74,9% pour les entreprises modernes. Totalisant 185.426 employés, les entreprises du Gicam représentent une masse salariale de 895 milliards de FCFA. En 2020, ces dernières se sont acquittées auprès de l’État, d’un volume de taxes et impôts équivalent à 1525 milliards de FCFA. Soit 73,8% des recettes fiscales de l’État, et 39,7% du budget national.

Quant à Ecam qui compte environ 400 adhérents, elle est une organisation patronale dédiée aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, très petites entreprises, et aux start-ups. Créée en 2009, elle a pour missions, entre autres, la promotion du développement du secteur privé, la défense des droits et des intérêts des créateurs de richesse, promouvoir l’entrepreneuriat jeune et féminin, ou institutionnaliser le dialogue avec le secteur public.