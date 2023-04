Cameroun-Patronat : le Gicam et Ecam en fusion

Un communiqué de Célestin Tawamba, président du Gicam informe ses adhérents de la fusion des deux organisations patronales.

Le Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam) et Entreprises du Cameroun (Ecam) vont fusionner pour devenir un seul regroupement patronal. C’est la substance d’une note datant du 31 mars 2023 que le Président du GICAM, Célestin Tawamba, a adressé aux adhérents avec pour objet « fusion du Gicam-Ecam ».

Il s’agit d’une instance mise en place le 17 janvier 2019 par les deux organisations patronales afin, indiquait-on, d’« agir pour la mise en place des politiques efficaces qui restaurent et boostent la compétitivité et la croissance de l’économie camerounaise, sans préjudice de la conduite des activités propres au Gicam et à Ecam ».

En décidant de fusionner, écrit le président du Gicam, les deux organisations sont convaincues que « la marche vers l’unité patronale que consacre cette fusion densifiera davantage notre plaidoyer, et renforcera notre capacité de persuasion dans notre lutte permanente pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises en général et des Petites et moyennes entreprises en particulier ».