Cameroun : Paul Atanga Nji donne six mois pour l’élaboration du fichier des chefs traditionnels

Le ministre de l’Administration territoriale donne six mois aux gouverneurs, préfets et sous-préfets à compter du 25 janvier 2023.

Le gouvernement entend corriger les manquements et dérives constatés dans la gestion du processus de dévolution du pouvoir traditionnel dans les chefferies traditionnelles au Cameroun. A cet effet, le ministre de l’Administration territoriale instruit les gouverneurs, préfets et sous-préfets de lui « faire parvenir dans un délai de six mois le fichier (de chefs traditionnel actualisé) retraçant la situation par chefferie traditionnelle ». Ainsi instruit Paul Atanga Nji dans une lettre circulaire adressée aux autorités administratives en date du 24 janvier 2023.

Selon ce document, « ce fichier devra aussi indiquer le mode de dévolution du pouvoir traditionnel par chefferie et dressera autant que possible, la liste des éventuelles successeurs ». Les collaborateurs déconcentrés du ministre de l’Administration territoriale (Minat) devront aussi ouvrir un dossier sur la notabilité coutumière pour chaque chefferie. Le ministre leur demande par ailleurs de se conformer aux dispositions du décret N°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

Ces dispositions sont prises pour pallier les controverses autour de la gestion du processus de dévolution du pouvoir traditionnel dans les chefferies. Selon le ministre Paul Atanga Nji, plusieurs pratiques de certains gouverneurs, préfets et sous-préfet dans ce processus, discréditent la chefferie traditionnelle et fragilisent la paix et la cohésion sociales.

Il s’agit entre autres de la violation et du détournement de la procédure réglementaire de désignation des chefs traditionnels ; la non-prise en compte ou la prise en compte approximative des us et coutumes des communautés concernées ; des vacances prolongées et non justifiées à la tête de certaines unités de commandement traditionnel.