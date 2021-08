Cameroun : Paul Biya attendu à Yaoundé pour le sommet de la Cemac

Ayant convoqué ce sommet pour le 18 août 2021, le chef de l’Etat camerounais, président en exercice de la Cemac devrait mettre fin à son séjour genevois.

Mercredi prochain se tiendra à Yaoundé un sommet extraordinaire des six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Sommet convoqué par le président camerounais Paul Biya, président en exercice de la Cemac. Il sera pour l’essentiel consacré « au rapport sur l’évolution de la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et à l’analyse des mesures de redressement » a indiqué le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo.

Il s’agira du premier sommet qui se tient en présentiel depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Plusieurs spécialistes des questions d’intégration sous régionales pensent qu’il marquera une phase importante pour l’avenir économique de la CEMAC impactée par la pandémie qui a fait chuter le taux de croissance communautaire de -1,7% en 2020 contre 2,5% en 2019.

Ce sommet des chefs d’Etat se tient aussi dans un contexte d’instabilité sécuritaire grandissante. Au Tchad, l’assassinat d’Idriss Déby Itno et la mise sur pied d’un Conseil militaire de transition dirigé par son fils, la poursuite inquiétante des conflits armés au Cameroun et en RCA.

Ce sommet extraordinaire se tient également au moment de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), de l’échéance de la première génération des programmes avec le Fonds monétaire international (FMI), et des négociations d’une seconde phase de programmes économiques et financiers entre Brettons Woods et les pays de la Cemac dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEC).

Pour ces sujets à grands enjeux, le président Paul Biya, en séjour privé en Suisse depuis le 11 juillet dernier, devrait faire son retour au pays. D’autant plus qu’il est l’initiateur de cette rencontre qui se tient à Yaoundé.