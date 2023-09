Cameroun : Paul Biya crée l’Ecole de formation aux opérations de maintien de la paix

Dans le cadre de la prévention des conflits, le chef de l’Etat a rendu public un décret le 04 septembre 2023 relatif à la mise sur pied de cette structure.

Le décret N° 2023/399 du 04 septembre 2023 porte création, organisation et fonctionnement de l’Ecole de formation aux opérations de maintien de la paix (Efomp). Le texte compte 26 articles repartis en trois chapitres. L’acte du président de la République définit la structure comme étant une école de formation militaire dans le domaine des opérations de maintien de la paix. Elle est rattachée au chef d’Etat major des armées. Le décret situe le poste de commandement de cette école dans la localité de Motcheboum, département du Haut-Nyong, région de l’Est.

L’article 4 du décret précise les missions de l’Efomp. Ces dernières se déclinent en deux axes. Le premier concerne la mise en condition opérationnelle des contingents nationaux et éventuellement étranger, ainsi que des personnes désignées pour servir dans le cadre des missions de maintien de la paix. Le second axe est lié au renforcement des capacités des personnels du ministère de la Défense, dans le domaine du maintien de la paix. En cas de besoin et sur accord du même ministère, l’Efomp peut renforcer les capacités de la police nationale et d’autres administrations.

L’Ecole de formation aux opérations de maintien de la paix est placée sous l’autorité d’un commandant assisté d’un commandant en second. Ces deux sont des officiers nommés par décret du président de la République. Le commandant de cette école a rang de commandant de brigade d’infanterie.

Dans son organisation, l’Efomp comprend les structures directement rattachées à son commandant dont le secrétariat, la direction des exercices, le service administratif et financier, le bureau du courrier, documentation et archives ; Elle comporte aussi trois divisions. Ce sont la division enseignements, la division études et programmes et la division soutien.