Cameroun : Paul Biya crée l’Office national des infrastructures sportives

Le président de la République a signé un décret le 17 août 2022, portant création de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies).

Le décret N°2022/384 du 17 août 2022 entre dans l’histoire. L’acte présidentiel de 17 pages comporte 52 articles repartis en six chapitres. Le texte crée l’Onies et fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la structure dont le siège est à Yaoundé. En tant que de besoin, des antennes de l’Onies peuvent être créées sur l’étendue du territoire camerounais.

Placé auprès du ministère des sports et de l’Education physique qui en assure le suivi, l’Office a une mission précise. Il s’agit d’assurer, par son expertise, l’entretien, la maintenance, l’exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs ainsi que les installations connexes spécifiques réalisées ou aménagés par l’’Etat.

Pour accomplir cette mission, l’Office dispose d’un comité d’orientation, d’une administration et des structures spécialisées. Le Comité est composé d’un président et de sept membres nommés par le chef de l’Etat. L’administration est dirigée par un administrateur et d’un adjoint, nommés par décret présidentiel. Ils ont pour mission de diriger l’Office sous la supervision du Comité.

Les structures spécialisées de l’Office sont l’unité des contrats et partenariats, l’unité d’exploitation et de marketing, la brigade des interventions, les intendants des complexes ou des stades, le service des affaires générales.

Les ressources financières de l’Office proviennent d’abord des ressources propres. Celles-ci sont issues de la valorisation et de la promotion des infrastructures et équipements sportifs ainsi que de leurs installations annexes et connexes. Elles sont ensuite issues des partenariats et de la coopération internationale, de la dotation annuelle inscrite au budget de l’Etat. Les dons, legs, libéralités et les financements du Fonds de développement des activités physiques et sportives.

L’Office voit le jour dans un contexte où le Cameroun vient de construire et rénover plusieurs infrastructures sportives. Ces dernières ont servi à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations CanTotalEnergies 2021 qui a eu lieu du 9 janvier au 6 février 2022. L’Office national des infrastructures et équipements sportifs nait des années après la disparition de l’Office national des équipements sportifs qui a existé dans les années 80.