Paul BIYA est né le 13 février 1933 à Mvoméka’a dans l’Arrondissement de Meyomessala, Département du Dja-et-Lobo, Région du Sud. Fils de Etienne MVONDO ASSAM et de Anastasie EYENGA ELLE.

Études

Primaires et Secondaires :

C.E.P.E : Juin 1948 (Ecole Catholique de Nden).

Pré-séminaire Saint-Tharcissius à Edéa(1948-1950).

Petit Séminaire d’Akono (1950-1954).

B.E.P.C : juin 1953.

Lycée Général Leclerc (1954-1956).

Baccalauréat 1ère Partie : juin 1955.

Baccalauréat 2ème Partie (Série philosophie) : juin 1956.

Supérieures :

Au Lycée Louis Le Grand de Paris ;

A L’Université de Paris Sorbonne (Faculté de Droit) ;

A L’Institut d’Études Politiques de Paris ;

A L’Institut des Hautes Études d’Outre Mer.

Diplômes

A l’issue de ses études, il a obtenu les diplômes suivants :

1960 : Licence en Droit Public ;

1961 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris ;

1962 : Diplôme de l’Institut des Hautes Études d’Outre Mer (IHEOM) ;

1963 : Diplôme d’Études Supérieures en Droit Public.

Décorations

Grand Maître des Ordres Nationaux ;

Commandeur de l’Ordre National, de classe exceptionnelle (République Fédérale d’Allemagne);

Commandeur de l’Ordre National (Tunisie) ;

Grand Croix de l’Ordre National du Mérite Sénégalais ;

Grand Officier de la Légion d’Honneur (France);

Great Commander of the Medal of St-George (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);

Grand Collier de l’Ordre du Ouissam Mohammadi (Royaume du Maroc);

Great Commander of the Order of Nigeria (République Fédérale du Nigeria);

Docteur Honoris Causa de l’Université du Maryland (USA);

Professeur Honoraire de l’Université de Beijing (République Populaire de Chine);

Titulaire de plusieurs décorations de divers autres pays.

Carrière

Octobre 1962

Paul BIYA est nommé Chargé de mission à la Présidence de la République dès son retour de Paris.

Janvier 1964

Directeur de Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et de la Culture.

Juillet 1965

Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et de la Culture.

Décembre 1967

Directeur du Cabinet Civil du Président de la République.

Janvier 1968

Tout en gardant le poste de Directeur du Cabinet Civil, Paul BIYA se voit hissé aux fonctions de Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Août 1968

Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Juin 1970

Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Juin 1975

Premier Ministre de la République Unie du Cameroun.

Juin 1979

La loi n°79/02 du 29 juin 1979 fait du Premier Ministre le successeur constitutionnel du Président de la République du Cameroun.

06 novembre 1982

Suite à la démission du Président Ahmadou AHIDJO, le 4 novembre 1982, Paul BIYA devient le deuxième Président de l’histoire de la République Unie du Cameroun. Il prête serment au cours d’une cérémonie solennelle au Palais de l’Assemblée Nationale, devant les élus du peuple.

Au moment de son accession à la magistrature suprême, M. Paul BIYA est le 1er Vice-président du Comité Central de l’Union Nationale Camerounaise (UNC) et Membre du Bureau Politique de ce Parti.

14 septembre 1983

Elu Président de l’Union National du Camerounaise (UNC).

Elu Président du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais après la transformation de l’UNC en RDPC, le 24 mars 1985 à Bamenda.

Elu Président de la République le 14 Janvier 1984, réélu le 24 avril 1988, le 11 octobre 1992 (Première élection présidentielle au suffrage universel direct avec multiplicité de candidatures au Cameroun), le 11 octobre 1997, le 10 octobre 2004, le 9 octobre 2011 et le 7 octobre 2018.

En promulguant, le 19 décembre 1990, la loi sur les associations et les partis politiques. M. Paul BIYA a restauré le multipartisme au Cameroun (depuis le 1er septembre 1966, ce pays vivait à l’ère du monopartisme de fait).

Quatre partis sont représentés dans le gouvernement : le RDPC, l’UNDP, l’ANDP et le FNSC. 7 partis sont représentés à l’assemblée Nationale : le RDPC, le SDF, l’UNDP, l’UDC, l’UPC, le MDR et le MRC. 7 partis sont représentés au Sénat: le RDPC, le SDF, l’UNDP, l’UDC, le MDR, le FSNC et l’ANDP.

Publications

Monsieur Paul BIYA est l’auteur d’un essai politique, Pour le Libéralisme Communautaire, Éditions Marcel Fabre, Lausanne 1987. Cet ouvrage a été traduit en anglais, en allemand et en hébreu.