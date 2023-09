Cameroun : Paul Biya instruit le marquage fiscal des bières dès 2024

Dans le cadre de la préparation du budget de l’État du Cameroun pour l’exercice 2024, le président Paul Biya a émis une circulaire qui prescrit la mise en place du dispositif de marquage des bières.

Le président de la République instruit ainsi l’opérationnalisation d’une réforme envisagée par le gouvernement depuis plusieurs années, mais dont la mise en œuvre est restée à la traîne, en raison des réserves émises par les sociétés brassicoles. Ces opérateurs économiques ont d’ailleurs introduit « un recours à rebours » auprès du gouvernement depuis l’année 2019, pour solliciter l’abandon de cette réforme.

Le marquage des bières consiste à apposer une vignette sur chaque bouteille, similaire à ce qui est déjà en place depuis le 1er juin 2012 pour les vins et les spiritueux. À l’avenir, cette pratique devrait également s’étendre aux cigarettes et aux médicaments les plus exposés à la contrebande.

