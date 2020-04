Cameroun : Paul Biya nomme Mathias Owona Nguini vice-recteur de Yaoundé 1

Le président de la République vient de procéder à des nominations dans certaines universités d’Etat du Cameroun. Parmi les bénéficiaires de ce décret, OWONA NGUINl Mathias Eric, très présent dans les médias. Le fils du Pr Joseph Owona est promu vice-Recteur de l’université de Yaoundé 1, chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises. Ci-dessous l’ensemble des personnes nommées et leurs nouvelles fonctions.

UNIVERSITY OF BAMENDA

Deputv Vice-Chancollor in charge of Internai Control and Evaluation Mister GHOGOMU Julius NUMBONUI. Professor. formerly serving as Director of Academie Affairs in the same University, in replacement of Mister AFUI Mathias MIH.

UNIVERSITE DE DOUALA

Vice-Recteur chargé du Contrôle Interne et de l’évaluation : Monsieur ZAMBO BELINGA Joseph Marie, Professeur, précédemment Vice-Recteur chargé du Contrôle Interne et de l’Evaluation à Université de Yaoundé I. en remplacement de Monsieur AWONO ONANA Charles, admis à faire valoir ses droits à la retraite

UNIVERSITÉ DE MAROUA

Vice-Recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des Technologies de l’information et de la Communication : Monsieur KOLYANG (né le 01/01/1965 à Goua), Professeur, précédemment Conseiller Technique auprès du Recteur dans la même Université, en remplacement de Monsieur LOURA BENGUELLAH Benoît, appelé à d’autres fonctions.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire Général : Monsieur ALI AHMED, Maître de Conférences, précédemment Directeur des Infrastructures, de la planification et du Développement à l’Université de Ngaoundéré, en remplacement de Monsieur HALIDOU MAMOUDOU, appelé à d’autres fonctions.

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

Vice-Recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des Technologies de l’information et de la Communication : Monsieur OWONO OWONO Luc Calvin, Professeur, précédemment Secrétaire Général dans la même université, en remplacement de Monsieur DONTSI, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Vice-Recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises : Monsieur OWONA NGUINl Mathias Eric, Maître de Conférences, cumulativement avec ses fonctions de Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches en Dynamiques Administratives et Politiques à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II, en remplacement de Monsieur PONDI Jean-Emmanuel, appelé à d’autres fonctions.

Vice-Recteur chargé du Contrôle Interne et de [‘Evaluation : Monsieur EKOBENA FOUDA Henri Paul, Professeur, précédemment Chef de Division de la Formation Initiale à l’institut Universitaire de Technologie de l’Université de Ngaoundéré, en remplacement de Monsieur ZAMBO BELINGA Joseph Marie, appelé à d’autres fonctions.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire Général : Madame BANDOLO Christine Rosalie, épouse ONGUENE ESSONO, Professeur, précédemment Directeur des Etudes à l’Ecole Normale Supérieure dans la même université, en remplacement de Monsieur OWONO OWONO Luc Calvin, appelé à d’autres fonctions.

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ II

Vice-Recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des Technologies de l’information et de la Communication :Monsieur PONDI Jean-Emmanuel, Professeur, précédemment Vice-Recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises à l’Université de Yaoundé I, en remplacement de Monsieur EBANA MVOGO Côme, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL