Cameroun : Paul Biya ordonne l’aménagement et la réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko

L’annonce a été faite dans un communiqué du ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, lu sur l’antenne du Poste national de la CRTV le 30 août.

Le Cameroun pense à nouveau on aviation. Dans une sortie du ministère des Transports, il est dit que Paul Biya, Président de la République ^prescrit la réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko.

Le document annonce que sous l’instruction de Paul Biya, l’Autorité de l’Aviation, accompagnée du Ministère des Transports, devra garantir la maîtrise d’ouvrage des travaux prévus et sans délai la signature des contrats avec les entreprises présélectionnées pour leur réalisation « en vue de démarrer à court terme les travaux précités sur les différents sites ».

« Dans la continuité du programme de mise en œuvre du projet de modernisation des infrastructures aéroportuaires, initié en prélude à la CAN 2021, la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie intégrée de la stratégie de transport multimodal au Cameroun, écrit le Président de la République, Son Excellence Paul Biya l’aménagement et la réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko ».

Pour le ministre des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau, la construction de ces infrastructures « permettra à chaque région du pays de disposer d’au moins une plate-forme aéroportuaire opérationnelle et d’être desservie par voie aérienne ».

« Notamment grâce, d’une part, à une plus grande attractivité et ouverture du marché intérieur à la concurrence et, d’autre part, la montée en puissance de l’entreprise nationale selon le plan de redressement mandaté par le chef de l’Etat, qui se traduit par la rationalisation de la gestion de ladite entreprise, la densification et l’expansion de son réseau tout en renforçant sa flotte et ses capacités opérationnelles ».