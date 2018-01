Cameroun : Paul Biya prépare-t-il une campagne pour la présidentielle 2018 ?

MĂŞme si le chef de l’Etat camerounais n’a encore livrĂ© aucune intention dans ce sens, une capture d’écran est venue crĂ©er un doute sur ses projets pour cette annĂ©e Ă©lectorale.   Â

Paul Biya va-t-il briguer un autre mandat présidentiel en 2018 ? De nombreux Camerounais se posent la question. Si l’homme du 6 novembre 1982 (date de son accession au pouvoir) n’a encore rien dit sur ses intentions électorales pour cette année, il a fait la promesse que la présidentielle aurait lieu, ainsi que les législatives, les sénatoriales et les municipales, également prévues cette année.

Entre-temps, certaines actions du président de la République camerounaise sont prises pour des actes politiques, menées pour préparer le terrain dans l’éventualité de l’annonce de sa candidature. La dernière en date, n’est autre que son don de 500 mille ordinateurs aux étudiants camerounais.

Cependant, jeudi dernier, une capture d’écran est venue semer le doute dans l’esprit des internautes. Elle rĂ©vèle des informations sur un nom de domaine sans Ă©quivoque : paulbiya2018.com. Le nom de domaine a Ă©tĂ© rĂ©servĂ© le 26 janvier 2016 et est censĂ© expirer le 26 janvier 2019. L’information serait anecdotique si le nom de domaine n’avait pas Ă©tĂ© rĂ©servĂ© par Patricia Balme, prĂ©sidente de l’agence de conseil en communication politique PBCom international, bien connue du palais d’Etoudi. Elle est mise Ă contribution pour des campagnes de communication du prĂ©sident Paul Biya (notamment lors de la prĂ©sidentielle de 2011) depuis 1999.

Il Ă©tait une fois, paulbiya2011.com

Il n’en fallait pas plus pour remettre la question de la candidature de Paul Biya en 2018 sur la table. Surtout que ce nom de domaine rappelle celui qui avait été développé pour la présidentielle de 2011 : paulbiya2011.cm, désormais hors service. Journalducameroun a tenté d’entrer en contact avec Patricia Balme pour en savoir plus. Mais, les questions restent en attente de réponses. Pour le Pr Owona Nguini, politologue camerounais, « Si l’on s’en tient à un certain nombre de signaux politiques, notamment politico-communicationnels, il y a de fortes chances que le président Paul Biya se représente. Il est même très peu probable qu’il ne soit pas candidat. Cela dit, la politique peut toujours nous réserver des surprises. Toutefois, compte tenu de la logique de gouvernance qui a prévalu au Cameroun, le président Biya sera certainement candidat ».

Si Paul Biya n’a encore fait aucune déclaration sur ses intentions pour l’année 2018, d’autres candidats ont déjà affiché leurs ambitions pour la présidentielle. Me Akere Muna, qui a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle a mis en ligne un site de campagne : www.akeremuna2018.com, avec pour slogan « Ensemble pour une nouvelle République ». Serge Espoir Matomba, autre homme politique ayant déjà annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2018, a lui aussi lancé son site de campagne sous le nom de domaine de son parti politique, le Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs).