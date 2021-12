Cameroun : Paul Biya reçoit le président de la CAF Patrice Motsepe ce 21 décembre 2021

Au menu de la rencontre, la tenue de prochaine Coupe d’Afrique des nations de football au Cameroun. Compétition dont la FIFA et l’Association des clubs européens souhaitent le report.

Le président de la CAF et son vice-président Augustin Senghor effectuent une visite au Cameroun. Arrivé le 20 décembre dans le but principal de rencontrer le chef de l’Etat Paul Biya.

L’audience avec le président de la République est prévue ce mardi 21 décembre. «Notre maison est une maison pour l’Afrique. Nous allons parler aujourd’hui et on vous fera un retour. Nous sommes très clairs en termes d’engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès», a déclaré le patron du football africain.

Même si Patrice Motsepe rassure que la CAN va se disputer à la période prévue (Janvier-février 2022), nul doute que la menace de report du tournoi figure au menu de la rencontre. La FIFA, l’Association des clubs européens, et certains membres de Comité exécutif de la CAF, souhaitent que la CAN se joue en 2023 eu égard à la pandémie du Covid-19 et sa nouvelle déclinaison le variant Omicron, et du fait que les clubs européens seront privés de leurs joueurs européens pendant trois semaines de CAN.

Des arguments qui n’arrangent pas plus d’un sur le continent. Footballeurs et dirigeants qualifient cela de mépris pour les athlètes et leur continent où la pandémie fait bien moins de ravages qu’en Europe.