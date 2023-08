Cameroun : Paul Biya salue la mémoire de Henri Konan Bédié

Le message du chef de l’Etat camerounais est contenu dans une correspondance adressée à son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

La nation ivoirienne est en deuil depuis le mardi 1er août 2023. Henri Konan Bédié, ancien président de la République est décédé à l’âge de 89 ans des suites d’un malaise cardiaque. Suite à ce décès, le président de la République de Cote d’Ivoire a signé un décret instituant 10 jours de deuil national sur tout le territoire à compté du 2 jusqu’au 11 août 2023. Pendant cette période, les drapeaux sont en berne sur l’étendue du territoire ivoirien et dans les ambassades du pays à l’étranger. Et parmi les messages de condoléances et d’hommage qui affluent, celui du chef de l’Etat camerounais est pris en compte.

« Monsieur le président et cher frère, j’ai appris avec tristesse le décès de Henri Konan Bédié ancien président de la République de Côte d’Ivoire, survenu à Abidjan le 1er août 2023. Je salue la mémoire de l’homme d’Etat, qui aura marqué de son empreinte et durant de longues années, la vie politique de son pays. En effet, le président Bédié fut notamment Ambassadeur, ministre, président de l’Assemblée nationale avant d’accéder à la magistrature suprême. En plus, il dirigeait le PDCI-RDA, formation historique de la Cote d’Ivoire », a écrit le président Paul dans une correspondance en date du 03 août 2023.

A l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire au Cameroun, le décor est planté depuis le jeudi 03 août 2023 en matinée. La représentation diplomatique rend hommage à l’homme d’Etat disparu il y a trois jours. Un livre de condoléances est ouvert. De nombreuses personnalités sont attendues parmi lesquelles les chefs de missions diplomatiques présents au à Yaoundé. Les ressortissants ivoiriens vivant au Cameroun sont aussi attendus à l’ambassade pour le recueillement.

Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d’Ivoire du 17 novembre 1993 au 24 décembre 1999 après avoir succédé à Felix Houphouët Boigny. Avant d’occuper les plus hautes fonctions du chef de l’Etat, l’homme politique a été président de l’Assemblée nationale de son pays pendant plus de 12 ans à compter du 22 décembre 19980. L’homme d’Etat aura occupé le poste de ministre de l’Economie et des Finances pendant 11 ans. Jusqu’à son décès, il était à la tête du Parti démocratique de Cote d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda).