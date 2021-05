Cameroun : Paul Daumont remporte la deuxième étape du Tour Cycliste international

Le cycliste burkinabè Paul Daumont a remporté ce dimanche 30 mai 2021, la deuxième étape de la 17ème édition du Tour Cycliste international du Cameroun, courue entre Ntui – Ombessa, longue de 112km, avec au chrono de 2h45’53’’. Le capitaine de l’équipe du Cameroun, Clovis Kamzong Abossolo occupe la 6e place au classement général avec 19 secondes de retard sur le premier.

Après une première étape presque manquée, le Burkinabè Paul Daumont a ainsi redoré son blason, car samedi dernier, il était arrivé 22e au classement, avec 9 minutes de retard sur le maillot jaune. Ce dimanche, il a obtenu une victoire bien méritée. Le coureur burkinabé a avalé les 112 km de l’épreuve en 02h49’53 ». Une véritable bouffée d’air pour celui qui est arrivé 23e lors de l’étape précédente.

Paul Daumont s’est lancé dans une échappée folle avec son compatriote Koné Souleymane, à 20 km de l’arrivée. Dans la descente, le vainqueur du récent Tour cycliste du Bénin (4 étapes remportées sur 6) s’est ensuite débarrassé de son compagnon pour mener la course seul en tête. Au point de mettre un écart de 2 minutes entre lui et le peloton, dans les cinq derniers kilomètres.

Premier à franchir la ligne d’arrivée, Daumont a dû contenir sa joie. « Le début de la course était dur. Il y’a eu beaucoup d’attaques. Et j’ai réussi à me glisser dans une attaque avec un coureur de l’équipe de France et au finish j’ai pu me dégager et aller remporter. Je suis content, ça fait du bien au moral. Hier (29 mai…Ndlr), j’ai loupé un peu l’étape pour la part mais l’objectif pour moi était de me rattraper et aussi de faciliter la tâche à mes collègues en durcissant la course pour l’équipe du maillot jaune et à travailler davantage » a justifié Paul Daumont.

Au classement général, le bulgare du club français Martigues Andreev Yordan conserve sa tunique jaune, suivi du burkinabè Kone Souleymane, 3e Leonien Alexandre du club Martigues. Les deux coureurs accusent un écart de 4 secondes. Tandis que Genov Nikolay de l’équipe Bulgare et le camerounais Clovis Kamzong Abossolo respectivement 4e et 5e ont un écart de 6 secondes. Yaou Gadji, l’un des coureurs de la SNH du Cameroun occupe la 6e place. A suivre ce 31 mai, la 3e étape Bangangté-Nkongsamba longue de 98,5Km.