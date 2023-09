Cameroun-Pharma-Expo : 05% de médicaments consommés sont produits par des entreprises locales

Le taux de production découle du propos de Franck Nana, président de l’Ordre des pharmaciens du Cameroun, tenu à l’ouverture du salon « Pharma- Expo 2023 ».

La faible production de médicaments par les entreprises locales a retenu l’attention les intervenants le jeudi 21 septembre 2023. C’était au cours de la cérémonie d’ouverture de la première édition du salon international de l’industrie pharmaceutique baptisé « Pharma-Expo 2023 » au Palais des Congrès de Yaoundé. L’événement qui réunit plus de 1 100 participants venus d’une vingtaine de pays se tient au moment où le Cameroun vient de rejoindre la liste des pays qui mettent en œuvre la couverture santé universelle, et juste après la pandémie du Covid-19.

Au cours du lancement du salon, le président de l’Ordre des pharmaciens du Cameroun va rappeler que seulement 05% des médicaments consommés au Cameroun sont produits par des entreprises locales. Ce qui reste un défi à relever, comme celui du trafic et de la commercialisation du faux médicament qui induisent sa consommation de 40%, l’insuffisance de ressources humaines et financières, a ajouté le secrétaire de l’Organisation de coordination de la lutte contre les endémies en Afrique (Oceac).

Pour relever ces défis et bien d’autres, la nécessite s’impose à l’Afrique d’investir dans la production du médicament en ayant recourt à sa pharmacopée, a indiqué le président de l’ordre. Ce qui semble trouver un début de solution dans la Stratégie nationale de développement SND30. Dans ce document de stratégie, l’industrie pharmaceutique est un pilier, à en croire le ministre de la Santé publique. Malachie Manaouda promet de continuer à travailler pour défendre la cause des pharmaciens et pour assainir leur secteur.

Les travaux en cours depuis le 21 septembre, vont s’achever le 23 septembre 2023. Pharma-Expo 2023 a pour but de rechercher et de mener des réflexions sur des questions se rapportant à la formation, l’harmonisation de la réglementation, le rôle du pharmacien dans le système de santé. La finalité ultime est de ressortir les progrès et les manquements dans en matière de santé.