Cameroun : Pierre Kunde Malong en prêt au VFL Bochum

Le milieu camerounais pourrait disputer sa première rencontre avec son nouveau club le 21 janvier prochain, à l’occasion de la 16e journée de Bundesliga face à Herta Berlin.

L’international Camerounais change de maillot et de pays. Le VfL Bochum 1848 vient d’accueillir un nouveau venu : Pierre Kunde Malong rejoint les Bleus et Blancs en prêt jusqu’au 30 juin 2023. . Le VfL et le club vendeur Olympiakos Piraeus se sont mis d’accord par rapport à transfert. Le prêt de l’international camerounais (35 sélections) comprend également une option d’achat.

Pour le milieu de terrain de 27 ans, c’est un retour en Bundesliga. Pierre Kunde a déjà joué pour le FSV Mainz 05 dans l’élite allemande de 2018 à 2021 et a marqué quatre buts en 68 matchs. Avec l’Olympiakos du Pirée, il a remporté le championnat de Grèce en 2022. Patrick Fabian, directeur général Sport du VfL Bochum 1848, se réjouit que « le changement ait pu être effectué avant notre départ pour le camp d’entraînement.

Pierre Kunde Malong est un atout pour notre équipe pour ses compétences techniques et tactiques, ainsi que son dynamisme et sa résilience. Le fait qu’il connaisse la Bundesliga et qu’il ait déjà combattu avec succès avec Mayence pour rester dans la ligue est, en plus de son expérience internationale, d’autres points positifs qui parlent pour lui et son prêt. Nous voulons maintenant présenter Pierre à l’équipe le plus rapidement possible, et le camp d’entraînement est parfait pour cela.

En rappel, Pierre Kunde Malong est né à Limbe au Cameroun. Il a appris les bases du football auprès des meilleures stars locales et a déménagé en Europe à l’âge de 16 ans. Il est venu à l’Atlético Madrid via la station Alcobendas CF. Chez les « Colchoneros », il est passé par les U19 et la deuxième équipe, a été prêté en Estrémadure et à Grenade avant de rejoindre le 1.FSV Mainz 05 en 2018.

Sur la scène internationale, il a participé à deux reprises à la Coupe d’Afrique des Nations (2019 et 2022) pour l’équipe nationale du Cameroun et a fait partie de l’équipe de la Coupe du monde 2022, où il a disputé des matches de groupe contre la Serbie et le Brésil.