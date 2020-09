Cameroun : Pierre Semengue révèle que la Fecafoot veut déstabiliser les institutions à travers le football

À l’issue des travaux de l’Assemblée générale de la Fecafoot, le président de la Lfpc a fait une sortie peu ordinaire au micro de Sky One Radio. Maintenu à la tête de la Lfpc jusqu’en 30 juin 2021, il annonce qu’après avoir échoué en politique, l’on peut utiliser le football pour fragiliser le pays.

Pierre Semengue, le président réhabilité de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lpfc) a fait une déclaration forte, à l’issue des travaux de l’Assemblée générale de la Fécafoot qui se sont achevés ce vendredi 25 septembre 2020. Réagissant au téléphone du journaliste Thierry Ndoh, Pierre Semnegue a tenu à préciser qu’il est encore un militaire et par conséquent reste un homme très renseigné.

« Je sais qu’après avoir échoué sur le plan politique, le sport peut également être utilisé. Et je pense, qu’on veut utiliser le sport, notamment le football pour déstabiliser le pays. Nous avons des échéances très rapides comme le Chan et la Can, si on enlève ça au Cameroun, ça va créer un désordre terrible. Les gens veulent donc utiliser cela. C’est pour cela, qu’ayant ces informations, j’ai donc signé pour faire en sorte qu’ils soient piégés, pour voir comment ils vont se débrouiller pour faire cela. Ils m’ont piégé, je les piège aussi pour voir où on va aller et je les suis », a-t-il déclaré.

L’ancien président de Tonnerre Kalara club de Yaoundé ajoute par ailleurs que : « Dans tous les cas, ils montrent par eux-mêmes qu’ils ne sont pas d’accord avec le ministre. Le ministre a donné deux prescriptions absolument indispensables : Application immédiate et rapide de toutes les sentences du TAS.; Et, continuer à préparer les échéances, dont faire le championnat et préparer nos équipes pour les compétitions africaines, et également préparer les échéances qui arrivent. Nous voulons le faire et il faut le faire pour démontrer comment la Fécafoot veut ignorer les sentences du TAS et les prescriptions du ministre ; il fallait que ce soit mis à jour ». Pour le général Pierre Semengue, il va travailler à l’avenir pour démontrer comment la Fecafoot viole les textes de la Fifa et les textes du gouvernement.

Pierre Semengue maintenu pour neuf mois

En effet, l’Assemblée générale de la Fécafoot a validé à une très grande majorité la proposition de son Comité exécutif, notamment au sujet de la résolution 10 de ses travaux, en rapport avec la LFPC. L’Assemblée générale de la Fécafoot a pris acte de la sentence du Tas qui réhabilite le Lfpc. Une résolution du Comité exécutif adopté en Assemblée générale avec 64 voix contre 2 sur les 66 votants. Considérant que la Lfpc rétablie dans ses droits, elle ne peut exercer pour autant que si elle justifie d’organes légalement et statutairement habilités pour la représenter. Mais que tel n’est plus le cas depuis l’expiration du mandat du conseil d’administration en date du 25 juillet 2020. Mais surtout que, quand bien même certains mandats auraient encore été en cours, la relégation en championnat amateur entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre du mandat.

Le général Pierre Semengue est donc maintenu pour neuf mois à la tête de la Lfpc et conduira les activités de la Ligue avec un secrétaire général qui sera nommé dans les 72 heures suivant cette Assemblée générale par le président de la Fecafoot qui a reçu le quitus de l’Assemblée générale pour le faire. Une décision à laquelle Semengue est en total désaccord.

Pour ce qui est des membres qui ont perdu leur qualité, l’Assemblée générale donne 30 jours à la Ligue pour tenir une Assemblée générale, afin d’élire les membres qui remplaceront ceux qui sont partis. Enfin, l’Assemblée générale de la Fécafoot donne également quitus au Comité exécutif de prendre les décisions qu’il faudra si jamais ces exigences ne sont pas respectées par la Lfpc.