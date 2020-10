Cameroun : Pierre Semengue tient le pari de l’organisation de l’Assemblée générale de la LFPC

Malgré les boycotts de certains clubs, l’AG de la Fécafoot s’est tenue à Yaoundé ce 27 octobre 2020. La reprise du championnat est annoncée au plus tard le 7 novembre prochain.

D’ici le 7 novembre prochain débuteront les championnats élite one et Two. L’annonce a été faite au cour de l’Assemblée générale de la Ligue de football professionnelle du Cameroun (LFPC) tenue contre vents et marées ce 27 octobre 2020 à Yaoundé.

24 clubs sur 36 étaient présents. Trois résolutions ont été prises. La première est la modification des textes, notamment le délai de renouvellement des membres du conseil d’administration. Ceci, à la demande du gouvernement qui avait souhaité, au cour d’une concertation avec la Fécafoot autour du Premier ministre, que ledit délai soit raccourci pour remplacer les six membres ayant perdu leur qualité ou démissionné du conseil d’administration.

La deuxième résolution est la validation de la saison 2019-2020. Une saison organisée par la Fédération camerounaise de football lorsqu’elle a pris la décision le 3 septembre 2019 de suspendue la LFPC. Une décision qualifiée d’illégale par le Tribunal arbitral du sport dans un verdict rendu le 14 septembre dernier. « En suspendant la Ligue elle a suspendu les clubs. Mais elle a organisé le championnat avec les clubs suspendus. Malgré ça la Ligue réhabilitée a validé ce championnat. C’est notre contribution au bon fonctionnement du football », a-déclaré le général Pierre Semengue.

Troisième résolution, la validation des calendriers des championnats de la saison 2020-2021. « Bien que ce ne soit nous qui ayons organisé le championnat la saison dernière, nous l’avons validé. Ce qui signifie que nous aurons 21 clubs en élite one et 14 en élite two », indique le président de la LFPC.

Au sujet des fonds, il annonce que le gouvernement a versé le 26 octobre dernier la première tranche de sa subvention dédiée aux clubs. Selon Pierre Semengue, ils passeront à la caisse dès demain pour retirer la première partie de la subvention publique aux équipes professionnelles.