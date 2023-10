Cameroun : place au Festival de l’intelligence économique francophone

A l’occasion de la deuxième édition de ce festival, le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE), a donné ce 25 octobre 2023, un déjeuner de presse à son siège à Yaoundé.

Sous le thème ‘‘Doper la compétitivité des territoires », la deuxième édition du Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF) se déroulera le 02 novembre 2023 à Yaoundé. Selon le coordonnateur de cet évènement, cette date n’a pas été choisie au hasard. En effet, le festival de cette année se tient quelques jours avant la 44ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui aura lieu à Yaoundé le 03 novembre prochain. C’est dans cette optique que Cavie, organisme en charge de ce rendez-vous, a tenu à réunir les acteurs de la presse nationale et internationale, question de réitérer les contours de cette deuxième édition.

Selon le président du CAVIE ‘‘Sur la scène internationale, toutes nos entreprises autant qu’elles sont, sont en concurrence. L’intelligence économique se présente donc comme le glaive et le bouclier de leurs économies. Elle leur offre la capacité à comprendre les questionnements des décideurs publics et privés ». Par ailleurs, il ajoute également que cette édition du FIEF permettra de montrer »la capacité de développer et de collecter les informations dans les territoires où l’information n’est pas numérisée ».

Ainsi, le FIEF qui va se dérouler dans quelques jours sera un rendez-vous qui permettra à coup sûr de réunir les experts et les passionnés de l’intelligence économique venus des quatre coins du monde. Cette deuxième édition mettra un accent sur les décideurs économiques, les associations, les opérateurs économiques, les éditeurs de livres et de logiciels.

Depuis 2015, CAVIE s’est donnée pour mission principale la promotion de l’intelligence économique et la veille en Afrique. Cette promotion à pour but de sensibiliser les pouvoirs publics et privés, le monde des affaires, les entreprises publics et privées aux enjeux de la veille et l’intelligence économique.