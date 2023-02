Cameroun-plan triennal jeunes : 20 milliards de F, 11 000 projets et 35000 emplois en 7 ans

L’annonce a été faite par Paul Biya, président de la République lors dee son adresse à la jeunesse le 10 février 2023.

A l’occasion de la fête de la jeunesse, le président camerounais s’est adressé à la jeunesse du pays et les a appelé à faire preuve de résilience et d’audace. Il a enjoint ses jeunes compatriotes à saisir les opportunités numériques sans pour autant se perdre dans le monde virtuel. Aussi, d’explorer l’auto-emploi dans plusieurs domaines comme les mines et l’agriculture. Aussi, à éviter lex comportements déviants.

« C’est malheureusement le cas en milieu scolaire où l’incivisme, la consommation des stupéfiants, les agressions diverses et bien d’autres dérives, sont de plus en plus récurrents. De tels agissements sont à proscrire, car ils ne peuvent vous profiter. Il faut également éviter de céder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel, avec l’usage abusif d’Internet et des plateformes numériques, au risque de vous couper des réalités« , a-t-il déclaré.

Concernant l’emploi qui semble être l’une des plus grandes préoccupations des jeunes, le chef de l’Etat a cité ses efforts. »Dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l’emploi, l’Etat mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale, nécessaire à l’autonomisation de la population jeune. C’est le sens du Plan Triennal Spécial Jeunes, que j’ai prescrit en 2016. Ce mécanisme a déjà permis de financer plus de 11 mille projets en faveur des jeunes et généré près de 35 mille emplois directs, pour un coût global d’environ 20 milliards de FCFA », a révélé Paul Biya dans son discours », a-t-il souligné.

Il a par ailleurs, instruit le gouvernement d’accélérer la mise sur pied du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora.