Cameroun : pluie d’hommages après le décès de Ghislaine Bebom

« Très choqué », Emile Zola, journaliste sportif à Journalducameroun.com n’en revient pas, la chroniqueuse camerounaise est morte. Il est le dernier journaliste à l’avoir interviewé.

Emile Zola avait sollicité l’analyse de cette célèbre chroniqueuse en prélude à l’ouverture de la Coupe du monde féminine le 07 juin. L’interview a été réalisée le 03 juin au domicile de Ghislaine Bebom, celle-ci ayant évoqué des soucis de santé. « Si elle avait perdu un peu de poids, c’est une femme apparemment bien portante qui nous ait apparu ce jour-là. Si son timbre vocal avait un peu perdu de sa superbe, son analyse du groupe E du mondial féminin était riche en enseignement. En off, elle expliquait qu’en personne patriote, à la veille d’une compétition de l’envergure de la Coupe du monde, elle ne pouvait que positiver», rapporte le journaliste avant d’ajouter « En nous laissant au seuil de sa porte, elle m’a glissé de son éternel sourire, je t’invite dimanche manger le kepen (couscous de mais en langue Bafia). Pendant que j’attendais la confirmation de son invitation, je reçois l’appel de ma collègue Samira Njoya m’annonçant son décès. J’ai compris que c’est au paradis qu’elle m’offrira ce kepen. En me rendant chez elle, je n’avais jamais imaginé que je partais réaliser la dernière interview de cette dame dont les prises de parole, ne laissaient personne indifférent ».

Divers témoignages et textes d’hommages fusent sur la toile depuis la mort de Ghislaine Bebom hier. La chroniqueuse s’en est allée à la suite d’un malaise cardiaque survenu peu de temps après une opération chirurgicale.

Pur plus d’informations, suivre le lien: Coupe du Monde féminine 2019: Ghislaine BEBOM analyse les chances des Lionnes Indomptables

Pour Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep), le décès de Ghislaine Bebom est une grande perte pour le Cameroun. Il l’avait découverte sous son ancienne casquette de capitaine des Lionnes. « J’ai eu à apprécier son énergie, son dynamisme, et son dévouement, lors des récents jeux Fenasco A au Lycée Leclerc, dont elle était la coordinatrice technique. Durant ses passages sur les plateaux de télévision également, sa pugnacité, sa verve, et sa passion visible pour le football suscitaient en moi une vive admiration pour cette dame ».

Narcisse Mouelle Kombi adresse ses condoléances et ceux de la communauté sportive du pays à la famille éprouvée.

Triste nouvelle pour Cabral Libii que le décès de Ghislaine Bebom! L’homme politique camerounais lui a rendu hommage hier sur sa page Facebook. « Si pleine de vie, si chaleureuse, si pétillante d’esprit, si joyeuse, si courageuse…que la volonté de Dieu soit faite », a-t-il écrit.