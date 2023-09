Cameroun : plus de 1 600 000 000 FCFA à 22 microfinances

Cette remise solennelle a eu lieu le 12 septembre 2023.

La cérémonie solennelle de signature des conventions de financement entre le Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive ((Pasnfi) et les Établissements de Microfinance (EMF) sélectionnés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de valorisation et de Transformation des Produits Agricoles et Agroalimentaires (Tranfagri), s’est tenue ce 12 septembre 2023 à Yaoundé

Au cours de ladite cérémonie, le Ministre des Finances a procédé à la remise des chèques d’un montant total de 1 637 693 961 FCFA aux 22 Établissements de Microfinances concernés. Selon le ministère des Finances, ces subventions serviront à développer les produits et services financiers innovants en faveur des micros et petites entreprises agricoles et agroalimentaires.

Au Cameroun, la transformation des produits agricoles est encore peu développée. Ce secteur est caractérisé notamment par des zones rurales pauvres bien que regroupant 47% de la population ; un secteur agricole qui emploie 60% de la population active, avec une prépondérance du secteur informel ; et 40% de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté (55% en zones rurales).

Chômage, sous-emploi et prédominance du secteur informel sont élevés dans la population active camerounaise, particulièrement dans les zones rurales. Malgré le potentiel agricole important et varié du pays, les productions sont très peu transformées sur place, les PME au sens large ayant du mal à investir le secteur par manque d’appui, de formation et de financement.

Les PME représentent 99% des 95.000 entreprises formelles et 34% dans le secteur secondaire, cependant, elles souffrent de l’accès difficile au financement et aux ressources humaines qualifiées. Le programme Transfagri est de dynamiser les secteurs agricole et agroalimentaire grâce au développement et à la pérennisation d’un écosystème de services au bénéfice des acteurs économiques locaux notamment les PME, GIC et les coopératives.