Cameroun : plus de 1500 milliards de F de recettes fiscales collectées en sept mois

L’administration fiscale camerounaise a collecté une enveloppe globale de 1 597 milliards de FCFA (2,4 milliards de dollars) entre janvier et juillet 2022.

Ces chiffres ont été dévoilés par Modeste Mopa Fatoing, le Directeur Général des Impôts, à l’occasion de la réunion mensuelle de coordination des services centraux et déconcentrés de la DGI qui s’est tenue le 22 août dernier. Ce chiffre est en hausse de 298,1 milliards en variation annuelle ce qui correspond à une augmentation de 23% en valeur relative.

Cette performance de la DGI tient de la bonne mobilisation des recettes non pétrolières et de l’impôt sur les sociétés pétrolières. En effet, selon les données de l’administration fiscale, l’enveloppe collectée au titre de recettes non pétrolières connaît un accroissement de 13,1% en glissement annuel, passant de 1 157,2 milliards de FCFA à fin juillet 2021, à 1 309 milliards de FCFA au 31 juillet 2022.

Au cours des sept premiers mois de l’année courante, le fisc camerounais a dépassé tous ses objectifs de mobilisation de recettes. En effet, alors que la DGI s’était fixé un objectif de collecte de 1 278 milliards de FCFA au titre de recettes non pétrolières, c’est finalement une enveloppe de 1 309 milliards de FCFA qui a été mobilisée, en dépassement de 31 milliards de FCFA (+2,4).

L’enveloppe de l’impôt sur les sociétés pétrolières, initialement projetée à 66,7 milliards de FCFA au départ, a finalement atteint 147,9 milliards de FCFA, soit un dépassement de 81,2 milliards de FCFA (+121,9%).

La DGI doit cette performance à plusieurs innovations. Entre autres : l’implémentation de la taxe sur les transferts d’argent ; la fiscalisation des contribuables du nouveau régime des organismes à but non lucratif ; la poursuite de la mise en œuvre du paradigme de l’agent intégré, permettant d’élargir l’assiette et réduire la taille de l’informel.