Cameroun : plus de 1700 milliards de F cfa de crédits débloqués aux acteurs économiques

Selon la BEAC, ce montant représente la part captée par les Camerounais sur les 3820,7 milliards de FCFA injectés au second semestre 2020 par les établissements financiers.

La signature des acteurs économiques du Cameroun continue à gagner en crédibilité auprès des banques et établissements financiers de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Le bulletin des statistiques sur les coûts et conditions du crédit sur la période Juillet-septembre 2020 récemment publié par la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), le démontre une fois de plus.

En effet, selon Cameroon tribune les banques d’investissements financiers ont accordé aux petite et moyennes entreprises (PME) , particulièrement et entités publiques, des crédits d’un montant de b 3820,7 milliards de F cfa, sous la période sous revue, contre 3256, 6 milliards de F cfa au second semestre 2019, soit une hausse de 564,1 milliards de Fcfa.

Dans cette enveloppe de 3820,7 milliards, les camerounais ont capté à eux seuls 45,78% soit 1749,11 milliards F cfa. Le Cameroun est suivi par le Gabon qui emporte 20,86% (796,99 milliards de Fca), le Congo pour sa part encaisse 19,91%(760 milliards de F cfa). Dans cette répartition, la République centrafricaine affiche la plus petite enveloppe 1,67% (63, 80 milliards F cfa), tandis que le Tchad et la Guinée équatoriale empochent respectivement 7,5% (286 milliards F cfa) et 4,29% (163, 90 milliards de F cfa).

En ce qui concerne les montants de crédits accordés à chaque catégorie au Cameroun, les grandes entreprises s’en tirent avec la plus grosse enveloppe, soit 810,931 millions de F cfa. Les particuliers ont reçu 277,388 millions de F cfa. Les PME, bien que représentant 90% de l’économie, reçoivent quant à elles seulement 206,897millions de F cfa. Cette domination des grandes entreprises se reflète également au niveau de la sous-région où elles demeurent les principales bénéficiaires de ces crédits, en captant 51,01% des financements accordés.

De manière générale, entre le premier et le second semestre 2020, on note une augmentation de l’enveloppe des crédits accordés aux agents économiques de la Cemac à hauteur de 754,4 milliards de F cfa. Cette dynamique, selon la BEAC, par la lente reprise de l’activité économique, comparé au premier semestre où la récession sévissait avec acuité, notamment du fait de la pertinence du Covid-19.

Cette embellie reflète par ailleurs l’ensemble des mesures prises par les Etats, la BEAC et la commission bancaire de l’Afrique centrale. Relativement à la BEAC, elle a procédé par exemple à la baisse de son taux d’intérêt directeur et relevé le montant de liquidités injecté sur le marché monétaire (il est passé de 240 à 250 milliards par semaine désormais), entre autres.