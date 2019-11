Cameroun : plus de 17,4 millions d’abonnés actifs au mobile en fin 2018 (régulateur)

Le Cameroun comptait plus de 17,4 millions d’abonnés actifs au téléphone mobile en fin 2018, révèle un rapport l’Agence de régulation des télécommunications (ART) reçu mercredi à APA.Pour ce qui est du parc d’abonnés actifs et de parts de marché, le sud-africain Mobile Telecommunications Network (MTN) caracole en tête avec 42,62%. Il est suivi du français Orange (38,45%) et du vietnamien Nexttel (15,56%).

La répartition du chiffre d’affaires, qui inclut l’opérateur public Cameroon Telecommunications (Camtel) avec 3,37% parts de marché, suit la même logique pour un total de près de 132 milliards FCfa pour les services voix, Internet, porte-monnaie électronique (Mobile Money) et autres.

Au plan des investissements, estimés à près de 270 milliards FCfa pendant la période étudiée, Orange occupe le haut de l’affiche, suivi de MTN, Nexttel et Camtel.

S’agissant d’Internet, tous types de technologie et tous opérateurs confondus, ce service affiche plus de 8,8 millions d’abonnés alors que, dans le segment de marché des services financiers mobiles, qui comptait plus de 4,4 millions d’utilisateurs à fin 2018, Orange se taille la part du lion devant MTN, pour un chiffre d’affaires global de près de 10 milliards FCfa.