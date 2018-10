Cameroun: Plus de 2 500 cas de cancers du sein diagnostiqués chaque année

C’est ce qu’a révélé la Rencontre des experts en soins d’oncologie et de support (Resos) à l’entame de la campagne annuelle de communication sur la prévention du Cancer du sein appelée “Octobre Rose”.

L’association Rencontre des experts en soins d’oncologie et de support remet au gout du jour l’évolution de la prévalence du cancer du sein du Cameroun. Selon cette organisation, 2500 cas sont détectés par an et 70 à 80% des personnes affectées par cette pathologie sont dépistées à des stades très avancés dits métastatiques.

Cette découverte tardive de leurs cancers peut être attribuée à des facteurs comme le faible niveau socio économique des patients, l’éloignement des structures sanitaires et la faiblesse des plateaux techniques.

Pour cela, la Resos structurée en association, recommande au gouvernement de se doter d’atouts nécessaires pour la surveillance épidémiologique, la prévention, le diagnostic, le traitement des patients atteints de cancers conformément aux standards internationaux.

Par ailleurs, ce regroupement d’experts estime que le Cameroun dispose de toutes les compétences nécessaires à la prise en charge des cancers. Seulement, l’association fait observer que ces compétences et ressources sont mal distribuées, mal valorisées et mal équipées.

Partant du postulat selon lequel l’information, l’éducation, la communication et la facilitation de l’accès aux structures sanitaires peuvent faire reculer le cancer, le Resos déploie depuis 2015 plusieurs activités de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Cette année encore cette association veut pousser 2000 camerounaises à se faire dépister de cette pathologie qui bien que silencieuse avance à grands pas au Cameroun.