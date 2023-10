Cameroun : plus de 30 morts suite à l’éboulement

Le bilan s’alourdit suite à la catastrophe survenue au quartier Mbankolo à Yaoundé au soir du 08 octobre 2023.

Yaoundé compte encore les morts après l’éboulement survenu à Mbankolo dans l’arrondissement de Yaoundé 2è le dimanche dernier. Un mur de sécurité construit autour d’un lac artificiel aménagé au cours de la période coloniale sur le flanc de la colline a cédé sous la pression des eaux, suite à une forte pluie. Les eaux, la boue et les cailloux ont entrainé sur leur passage la chute d’une trentaine d’habitations en contre bas. Le dernier bilan provisoire fait état d’au moins 30 morts et d’une vingtaine de blessés.

Au cours de cette journée, pendant que les fouilles se poursuivaient, des membres du gouvernement ont fait une descente sur les lieux. Le ministre de l’Administration territoriale accompagné du ministre de l’Habitat et du Développement urbain.

Pour Paul Atanga Nji, « c’est un drame de plus. On pourrait dire un drame de trop. Ces maisons ont été construites dans une zone dangereuse, non constructible. Nous devons mener cette sensibilisation afin que toutes ces personnes sur des zones non constructibles doivent libérer. Ça ne nous fait pas plaisir d’enterrer les morts chaque jour pour les mêmes causes », martèle-t-il.

Celestine Ketcha Courtès pense que « c’est un moment terrible qui appelle notre conscience individuelle et collective sur le respect des documents d’occupation des sols. On a barré la voie à l’eau. Et on a occupé le lit de l’eau (…) Nous allons cette semaine encore poursuivre et accompagner les gouverneurs et les maires de villes pour libérer les zones non constructibles. J’appelle les uns et les autres à libérer les zones non constructibles ».

Pour le député Cabral Libii, « ce drame est une nouvelle illustration de l’incurie du gouvernement. Les autorités ont failli à leur devoir de protection civile des populations.

Je demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour prévenir de tels drames à l’avenir. Il est urgent de renforcer la surveillance des zones à risques et de mettre en place des mesures de prévention ».