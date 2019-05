Au total, 24 761 visas Schengen ont été accordés. Ce qui marque une légère augmentation par rapport à l’année 2017.

Des 37 043 demandes de visa Schengen collectées au Cameroun en 2018, les consulats de France à elles seules en ont recueilli plus de la moitié.

Selon les statistiques rendues publiques par SchengenVisaInfo.com, les trois consulats de France au Cameroun (Yaoundé, Douala et Garoua) ont collecté un total de 20 975 demandes de visas sur les 37 043 soumises en 2018. Ainsi, les demandes de visas Schengen dans les consulats de France comptabilisent 57% du nombre total de demandes enregistrées au cours de l’année écoulée.

Par ailleurs, les représentations diplomatiques de la France ont rejeté un total de 5 504 demandes de visa, soit 26,6% du total des demandes de visa collectées.

L’Allemagne est le second pays du top 5 des Etats sollicités par les résidents du Cameroun. 4 857 demandes de visas Schengen (1 355 refus) ont été soumises auprès de cette l’ambassade. La Belgique suit avec 4 349 soumissions. L’Italie et l’Espagne ferment la marche avec respectivement 3 658 et 1 728 demandes.

Le visa Schengen est le visa le plus répandu en Europe. Il permet à son titulaire de circuler librement dans les pays membres de Schengen. Il n’y a pas de contrôle aux frontières dans la zone Schengen.

L’espace en question comprend 26 pays européens. Ledit visa a toutefois quelques limites. Pour étudier, travailler ou vivre dans l’un des pays Schengen pendant plus de 90 jours, il faut demander un visa national du pays européen sollicité et non un visa Schengen.

Plus de 14,2 millions de personnes ont utilisé le visa Schengen en 2018 pour voyager en Europe.