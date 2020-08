Cameroun : plus de 437 millions Fcfa pour la cité municipale de Djoum

Les travaux qui ont déjà démarré connaissent un certain ralentissement.

Le Directeur général du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) et le Directeur général du Crédit Foncier du Cameroun (CFC) étaient ce 20 aout sur le site de construction d’une cité municipale dans la commune de Djoum, département du Dja et Lobo, région du Sud.

Le FEICOM et le CFC sont partenaires dans le projet de construction d’une cité municipale de 30 appartements avec jardin et aire de jeu sur 30 he de terrain. Coût du projet : plus de 437 millions Fcfa.

La visite avait par ailleurs pour but de comprendre les blocages cause du ralentissement des travaux.

Jean Paul Missi Dg du CFC et Camille Akoa du FEICOM ont demandé au maître d’œuvre de se concentrer sur la relance rapide des travaux.

Pour Vincent Foumane Ngane, maire de la commune de Djoum « ces logements sociaux participeront au rayonnement de la ville, mais également ils vont améliorer les conditions de logement des fonctionnaires et autres agents publics qui exercent ici au quotidien ».