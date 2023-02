900 millions de dollars soit 551 533 320 000 FCFA. C’est le cût du projet de développement d’une zone industrielle intégrée dans la zone portuaire Kribi. Le 15 février 2023, le Port Autonome de Kribi (PAK) a signé un mémorandum d’entente avec Bolloré Africa Logistics, China Harbour Engineering Co (CHEC), International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) et l’agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) à cet effet.

Cette initiative, qui devrait coûter environ 900 millions de dollars, vise selon le PAK à « aménager une superficie brute de 1 500 hectares pour l’implantation d’activités logistiques et industrielles, avec la création de plus de 50 000 emplois directs. La superficie ainsi attribuée fait du port de Kribi l’un des ports les plus étendus d’Afrique et du monde, confirmant les grandes ambitions du Gouvernement« . L’ambition du PAK est de proposer une offre de service adaptée aux besoins des clients afin de faire du port un hub sous-régional.

Les travaux concernent principalement le terrassement de plateformes, la construction des VRD (télécommunications, eau, électricité, éclairage public, assainissement, réseau routier, etc.) et la construction de bâtiments à vocation commerciale (centre des affaires de haut-standing, entrepôts, etc.). Cette initiative constitue un tournant majeur pour l’avenir du PAK et même du Cameroun en général.