Cameroun: plus de 7 milliards FCFA pour les futurs Conseils régionaux

Cette enveloppe est réservée au fonctionnement des premiers Conseils régionaux, à mettre en place au terme des élections prévues cette année au Cameroun.

Le Premier ministre a signé ce 22 février, un décret portant répartition de la Dotation générale de la décentralisation. En plus d’une enveloppe revue à la hausse-elle passe de plus de 45 milliards à près de 50 milliards FCFA-cette répartition 2019 intègre de nouvelles dispositions.

Notamment celles ayant trait aux Conseils régionaux. Le président de la République a en effet annoncé, en janvier dernier, l’organisation prochaine des élections régionales. Les premières du genre. Lesdits Conseils régionaux viendront compléter l’architecture institutionnelle de la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de 1996.

Et le texte du Premier ministre dévoile le montant de l’enveloppe dédiée au fonctionnement des premiers Conseils régionaux du Cameroun.

En effet, 2 milliards FCFA seront «pour la rémunération du Président et des membres des Conseils régionaux». Tandis que 5 milliards FCFA iront pour le «démarrage» et le «fonctionnement» des Conseils régionaux.

D’un autre côté, le décret du Premier ministre consacre un «Comité de chargé du suivi des procédures relatives au paiement du traitement de base des exécutifs des communes, des présidents et membres des bureaux des Conseils régionaux». Celui-ci va ponctionner 20 millions FCFA pour son fonctionnement sur la Dotation générale de la Décentralisation. Soit une enveloppe totale de plus de 7 milliards FCFA pour les futurs Conseils régionaux.

En tout, la Dotation générale de la décentralisation connaît en 2019, un budget de près de 50 milliards FCFA. Plus de 36 milliards sont consacrés à l’investissement et plus de 13 milliards FCFA pour le fonctionnement.

En rappel, la dotation générale de la décentralisation connait cette année une augmentation substantielle à 49 800 000 000 FCFA. En 2017, elle était de plus de 45 milliards FCFA.