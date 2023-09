Cameroun : plus de 81 300 personnes vulnérables ont bénéficié des soins de santé du CICR en zones de crise

Les statistiques découlent du bilan du premier semestre d’activités du Comité international de la croix rouge dans trois régions en conflit. Les faits et chiffres des six premiers mois de 2023 ont été présentés au cours d’un point de presse le 26 septembre 2023 à Yaoundé.

L’Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont les principales zones de conflits opposant les groupes armés non étatiques aux Forces de défense et de sécurité camerounaises. Dans la région de l’extrême-Nord, Boko-Haram multiplie des attaques depuis au moins 10 ans. Dans les deux autres régions, des groupes séparatistes alignent une série d’actes de violence depuis 2016. Sur les différents théâtres d’opérations, les conséquences sont désastreuses. Le CICR apporte une réponse aux effets de ces conflits et de ces violences à travers ses sous-délégations de Maroua, de Kousseri, de Bamenda et de Buea.

Au cours des six derniers mois, l’organisation internationale humanitaire a orienté son intervention dans trois principaux domaines à savoir la protection, l’assistance et la collaboration avec la Croix rouge camerounaise.

Au titre de la protection, le CICR est intervenu dans la protection du droit international humanitaire (DIH) et celle des liens familiaux. L’organisation a ainsi procédé à la formation de 582 militaires, gendarmes et policiers au DIH et au droit international des droits de l’homme. Chaque année, le CICR dit former 2 000 à 4 000 éléments de ces forces. Entre janvier et juin 2023, l’organisation a sensibilisé 1 044 leaders communautaires sur ses principes opérationnels ; 285 autorités administratives sur l’application au plan national du DIH. Selon le délégué régional Afrique CIRC, des groupes armés ont aussi été sensibilisés dans le cadre du dialogue et sur la base de la confidentialité.

Dans le même sens, l’action du CICR a rétabli le contact entre les personnes disparues ou détenues et leurs familles, tout comme elle a permis à 328 familles de personnes disparues d’être recontactées dans le cadre du suivi de leurs dossiers.

Au plan de l’assistance, le CICR a pourvu à un meilleur accès à l’eau potable à 35 857 personnes. 1500 autres ménages ont bénéficié de la construction d’un forage pastoral et d’un parc animalier. Pour ce qui est de l’assainissement, 552 personnes déplacées ont bénéficié d’une assistance en latrines.

Dans le volet sanitaire de l’assistance, les victimes directes et indirectes des conflits ont bénéficié d’une dizaine d’activités. 81 376 personnes dont 33 494 enfants de moins de cinq ans ont eu droit aux soins de santé dans 12 centres de santé soutenus par l’organisation. 26 298 enfants atteints de la malnutrition ont été dépistés et pris en charge, tout comme 390 victimes de violences ont bénéficié d’une prise en charge.

Dans le cadre de la sécurité économique, 2 348 ménages ayant des enfants malnutris ont bénéficié de la distribution de 114 138 tonnes de vivres ; 2 619 ménages en besoin d’assistance alimentaire ont reçu 340 645 tonnes de vivres. Dans le même registre, 25 familles vulnérables ont bénéficié de 700 articles de ménages essentiels et bien d’autres.

Le CIRC a aussi dans le cadre de la collaboration avec la Croix rouge camerounaise, assuré 1 000 volontaires, formé 22 responsables en montage de projets, renforcé les capacités de 25 responsables en analyse et gestion des risques.

Pour atteindre ces objectifs, le CICR a disposé des moyens financiers, humains et matériels lui permettant de sillonner des zones d’opération pour identifier les besoins urgents et y apporter des réponses. L’organisation s’appuie sur son indépendance et sa neutralité pour maintenir le dialogue entre les différents acteurs, dont l’armée régulière et les groupes armés opposés, a assuré Stéphane Bonamy, délégué régional du CICR pour l’Afrique. Toutefois, malgré ces résultats, certains acteurs des conflits continuent de poser des actes violents en violation des droits des populations civiles prévus dans le DIH.