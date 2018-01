Cameroun : plus de 94 milliards FCFA de flux de blanchiment de fonds détectés en 2016 (rapport)

Plus de 94 milliards FCFA, reprĂ©sentant 73 dossiers d’infractions relatives au blanchiment de fonds ont Ă©tĂ© repĂ©rĂ©s et transmis Ă la justice au cours de l’annĂ©e 2016 au Cameroun, selon le rapport que publie bientĂ´t l’Agence nationale d’investigation financières (ANIF) et que APA a pu consulter en exclusivitĂ©.Selon la rĂ©partition par infraction sous-jacente, le financement du terrorisme pointe en 1èreplace (30,14%), suivi des fraudes diverses et du dĂ©tournement de deniers publics (20,55% respectivement), le faux et usage de faux (13,70%), les trafics divers (6,85%), la cyber escroquerie («scramming», 4,11%), l’escroquerie (2,74%), et la corruption (1,37%).

Au chapitre de la rĂ©partition des dossiers transmis aux juridictions et autoritĂ©s compĂ©tentes par flux financiers repĂ©rĂ©s en fonction des infractions sous-jacentes, vient en tĂŞte le dĂ©tournement de deniers publics (48,17%) avant le financement du terrorisme (42,51%), les trafics divers (5,94%), les fraudes diverses (2,84%), la corruption (0,33%), l’escroquerie (0,18%), le faux et usage de faux (0,02%) et la cyber escroquerie (0,01%).

Depuis le dĂ©marrage de ses activitĂ©s, en janvier 2006 jusqu’en dĂ©cembre 2016, l’ANIF affirme avoir enregistrĂ© un total de 2660 dĂ©clarations de soupçon provenant des professions assujetties (banques, Ă©tablissements de micro-finance, avocats, notaires, experts comptables et TrĂ©sor public).

Pendant cette pĂ©riode, 486 dossiers ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s faisant Ă©tat de soupçons confirmĂ©s de blanchiment des capitaux, de ses infractions sous-jacentes et de financement des rĂ©seaux terroristes, le scramming demeurant l’infraction sous-jacente la plus reprĂ©sentative en terme de nombre des cas transmis en justice, suivi des dĂ©tournements de deniers publics.

S’agissant des flux financiers repĂ©rĂ©s sur les dossiers ayant fait l’objet de saisine des juridictions et autres autoritĂ©s compĂ©tentes entre 2006 et 2016, ils sont chiffrĂ©s Ă plus de 794,7 milliards FCFA avec en tĂŞte le dĂ©tournement de deniers publics (47,45%), les trafics divers (40,29%), le financement du terrorisme (6,33%), la corruption (2,03%), les fraudes diverses (1,25%), le faux et usage de faux (1,13%), l’usurpation de titre (0,44%) ou encore l’abus de biens sociaux (0,21%).

Concernant spĂ©cifiquement des soupçons de soutiens financiers aux organisations terroristes, l’ANIF, selon le rapport Ă paraĂ®tre, prĂ©cise que 22 dossiers, sur les 73 transmis aux autoritĂ©s compĂ©tentes en 2016, ont reprĂ©sentĂ© 30% des transmissions soit plus de 40,2 milliards FCFA.