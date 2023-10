Cameroun-Port de Douala : 11 milliards FCFA pour deux remorqueurs nautiques

Un contrat de construction de deux remorqueurs neufs ASD 2811 de 60TBP de capacité, pour la Régie Déléguée du Remorquage filiale du PAD a été signé le 19 octobre 2023.

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Cyrus Ngo’o, et le Directeur régional Afrique de la Société Damen Shipyards Gorinchem, Jan Van Der Vorm viennent de signer le contrat de construction de deux remorqueurs neufs ASD 2811 de 60TBP de capacité, pour la Régie Déléguée du Remorquage filiale du PAD.

Selon le Port autonome de Douala, le projet, d’un coût TTC/CIF de 11 655 207 965 FCFA consiste en la construction, transport CIF Douala, la formation, l’assistance technique pendant un an après la vente, la fourniture des pièces de rechange et l’assurance. Pour la maîtrise d’œuvre, le Port Autonome de Douala a mis à contribution deux entreprises nationales à savoir, le Matgenie et le Chantier Naval et Industriel du Cameroun. Ces nouvelles acquisitions font partie d’un vaste programme de renouvellement de la flotte d’engins nautiques du Port Autonome de Douala.