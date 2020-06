Cameroun : possibilité d’inscription en ligne pour les concours d’entrée à la fonction publique

Pour limiter les longues files d’attente et éviter la propagation du Covid-19, le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative (Minfopra), permet aux candidats de postuler en ligne.

En mai dernier le Minfopra a annoncé que 3 600 places sont disponibles pour des chercheurs d’emplois, notamment les jeunes. Les domaines concernent entre autres : le journalisme, les régies financières, l’Informatique et téléinformatique, le cadastre, l’aéronautique civile, les eaux et forêts, le génie civil, la production rurale et agriculture, la santé publique, les mines et géologie, les postes et télécommunications, le travail et prévoyance sociale, assistants des affaires sociales.

Les concours professionnels quant à eux concernent notamment l’entrée à l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), au Centre national de la jeunesse et des sports (Cenajes), et à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam).

Dans une note d’information signée du 7 juin dernier, le ministre Joseph Le informe les chercheurs d’emplois que la procédure de recrutement est maintenant dématérialisée simplifiée.

Les postulants auxdits concours pourraient s’inscrire en ligne sur la plateforme concoursonline.minfopra.gov.cm, qui permet la réception et l’enregistrement des candidatures. Ceci à travers le remplissage du formulaire d’inscription, la fourniture numérique des pièces requises, l’obtention du quitus de l’administration pour le paiement des frais de candidature.

Joseph Le indique que cette plateforme communiquera systématiquement aux candidats enregistrés les informations pratiques sur l’organisation du concours postulés notamment, les dates, les centre et salles d’examen, ainsi que les admissibilités ou les résultats définitifs.