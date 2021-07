Cameroun : pour le PCRN, le gouvernement marque moins d’intérêt pour les CNI parce qu’elles rapportent peu d’argent

Anne Feconde Noah, porte-parole du président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, est critique à l’endroit de la police en raison de la modernisation du service de délivrance des passeports, avant celui des Cartes nationales d’identité (CNI) dont la possession est obligatoire.

« On découvre que la DGSN est capable de moderniser ses services. Nous la félicitons. Mais il nous semble injuste et déséquilibré que, face à un plus grand nombre de citoyens ayant besoin de CNI, la DG donne la priorité à la production de passeports. Nous pensons qu’il aurait été plus juste et pertinent d’aborder ces deux questions en même temps, si nous ne nous étions pas principalement préoccupés de celles de la CNI. Car il faut se rappeler que le passeport est un titre de voyage alors qu’on n’est pas citoyen si on n’a pas de CNI », a précisé Anne Feconde Noah lors d’une conférence de presse donnée le 7 juillet 2021 à Yaoundé.

L’initiatrice du mouvement “hashtag je veux mA CNI” pense que le gouvernement a davantage fait un choix financier. « Ça fait penser que le but est de sauver la trésorerie, car la CNI ne rapporte pas autant que le passeport », affirme-t-elle, constatant par ailleurs que le coût du passeport est passé de 75 000 à 110 000 FCFA et sa délivrance s’effectue désormais en 48 heures.

Le porte-parole de l’Honorable Cabral Libii suggère ainsi à la Délégation générale à la Sureté nationale de fixer un montant à payer afin de profiter de la même rapidité dans la fabrication de CNI. . « Nous demandons donc à la DGSN : combien voulez-vous que les citoyens paient pour bénéficier de services plus ou moins normaux dans le cas de la CNI ?” », interroge-t-elle.