Cameroun : pour une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi

Les ministres Nalova Lyonga et Issa Tchiroma Bakary ont présidé ce 28 février la première session du Comité de pilotage du Padesce.

La première session du Comité de pilotage du projet d’appui au développement de l’Enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l’emploi (Padesce) s’est tenue ce mardi 28 février à l’hôtel Star Land à Yaoundé. Les travaux étaient coprésidés par les ministres des Enseignement secondaires, le Pr Nalova Lyonga, et le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, M. Issa Tchiroma Bakary.

Deux articulations essentielles ont constitué les points d’ancrage de cette rencontre : l’examen puis l’adoption du rapport des activités de l’année 2022 et l’examen puis l’adoption du budget du Padesce, pour le compte de l’exercice 2023.

Prenant la parole le premier « pour éviter des répétitions et par solidarité gouvernemental », le ministre Tchiroma a tenu, d’emblée, a précisé que la Padesce est une initiative du gouvernement camerounais et de la Banque mondiale entré en vigueur le 21 décembre 2021. Pour la ministre Nalova Lyonga, ce projet vise la réforme du sous-système des Compétences techniques et professionnelles (DCTP).

L’objectif ainsi recherché est d’améliorer l’accès équitable à un Enseignement secondaire général de qualité avec un accent sur les filles. Il vise également la mise en adéquation de l’offre de formation technique et professionnelle aux besoins du marché du travail. Le projet est mis en œuvre par les ministères des Enseignements secondaires et de l’Emploi et de la formation professionnelle.

Pour accomplir efficacement sa mission, la Padesce compte quatre composantes à savoir : l’appui au sous-système de l’Enseignement secondaire général ; l’appui au développement du système des compétences ; la gestion du projet de l’assistance technique et la composante de contingence en cas d’urgence.