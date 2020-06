Cameroun- Pr. Isaac TAMBA : « nous allons aider les entreprises à résister contre la Covid-19 »

A l’issue des 26ème et 27ème sessions, le président du Comité de pilotage du bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises a dévoilé la stratégie gouvernementale pour venir en aide aux entreprises impactées par la crise liée au coronavirus.

Que fait le gouvernement Camerounais pour venir en aide aux entreprises qui sont durement frappés par cette pandémie du Covid-19 ?

Déjà vous dire que face à cette crise, le gouvernement n’est pas resté indifférent. Le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire a élaboré une stratégie de riposte du gouvernement face à la Covid-19 de résilience économique et sociale. Cette stratégie a fait l’objet d’une présentation par le chef de ce département la semaine dernière auprès du Partenaire technique et financiers. Et le coût de cette stratégie s’élève à environ 500 milliards de Francs CFA, dont 296 milliards de Francs CFA qui ont été fléchés dans le cadre de l’ordonnance du chef de l’Etat du 03 juin dernier.

Plus précisément, comment est-ce que le Bureau de mise à niveau des entreprises compte-t-il accompagner les pouvoirs publics pour surmonter cette étape difficile ?

S’agissant plus particulièrement du BNM, sa démarche comme tous les autres outils d’accompagnement du gouvernement, devrait s’inscrire dans cette stratégie. Je rappelle que cette stratégie comporte cinq piliers dont le deuxième pilier qui porte essentiellement sur la résilience économique et financière. Quand on parle de résilience économique et financière, il s’agit de pouvoir amener les entreprises à résister face à cette crise sanitaire, face à cette crise économique et financière. Mais nous n’allons pas faire que résister, amener les entreprises à résister. Comme vous le savez les estimations du taux de croissance pour 2020 nous amène dans une situation que nous n’avons pas connu depuis près de 30-40 ans, à savoir la dépression, avec un taux de croissance de -1,1%

Rester résilient c’est bon, mais il faut pouvoir sortir de cette résilience là et relancer l’économie. C’est pourquoi au niveau du ministère de l’Economie, le ministre est en train d’élaborer un plan, ou une matrice d’actions visant à relancer l’économie.

Vous qui êtes au cœur de la stratégie, que peut concrètement proposer le ministre en charge de l’Économie aux entreprises ?

Il y a une série d’outils qui ont été développée à cet effet, et à côté de ces outils financiers notamment des ressources d’une certaine importance qui seront dédiées aux entreprises, soit sous forme de subvention, soit sous forme de financement direct, soit alors sous forme de caution. Ces cautions vont permettre aux entreprises de pouvoir accéder plus facilement aux crédits bancaires.

A côté de ces ressources financières et budgétaires qui seront mises en place par le gouvernement, les outils d’accompagnement du secteur privé que le gouvernement a bien voulu mettre en place au nombre desquels le bureau de mise à niveau va justement jouer une partition majeure là-dessus parce que comme vous le savez l’écosystème des entreprises du secteur privée est très varié. On part des très petites entreprises, aux petites entreprises, jusqu’aux grandes entreprises, en passant par les moyennes entreprises.

Et le BNM a une compétence avérée en ce qui concerne les petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc pour les mesures d’action visant à rendre les entreprises plus résilientes ou alors visant à favoriser la relance de l’économie, il va sans dire que le BNM qui assure la mise à niveau (et quand on parle de la mise à niveau, on parle de la compétitivité) des entreprises, sera bien inscrite dans cette stratégie de relance et ce plan qui vise à sortir les entreprises du secteur privé dans le marasme dans lequel la crise sanitaire les a plonger.

Propos recueillis par Emile Zola Ndé Tchoussi