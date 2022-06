Il a reçu le 1er juin 2022 à Paris, le prestigieux Prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux-Institut de France.

Le médecin épidémiologiste Joseph Kamgno a été récompensé par les académiciens de l’Institut de France pour ses recherches sur les filarioses. C’était en présence de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou.

« Ce prix est une consécration, un grand honneur pour nous même, pour le Crfilmt, pour notre université et notre pays le Cameroun. Le principal sujet de recherche ainsi consacré porte sur l’onchocercose, une maladie parasitaire cécitant qui sévit dans la région d’Afrique centrale. C’est une maladie dangereuse et parfois mortelle dans sa forme aiguë », a-t- indiqué

Agrégé d’épidémiologie et directeur du Centre de recherche sur les filarioses et maladies tropicales (Crfimt) dont il est le fondateur, le Pr Joseph Kamgno est un médecin talentueux qui qui a déjà réalisé plusieurs études sur les filarioses et les maladies tropicales. Il est par ailleurs chef du département de santé publique à la faculté de médecine de l’Université de Yaoundé I.

Pr Joseph Kamgno a consacré 28 années à étudier les effets indésirables graves (EIG), souvent mortels, observés chez les patients atteints de la filariose à Loa Loa pendant les traitements de masse de l’onchocercose. « Nous avons conduit plusieurs travaux pour comprendre la physiopathologie de ces EIG », explique le Pr Joseph Kamgno. Qui ajoute que les résultats obtenus ont permis à son équipe et lui de développer des axes de prévention pour l’éradication de l’onchocercose en Afrique centrale.

Le prix attribue 100 000 euros à titre personnel au lauréat responsable de l’équipe et 400 000 euros pour financer le développement des recherches de l’équipe, soit un total de 500 000 euros (328 millions de FCFA).