Cameroun : premier cas de Covid-19 dans la ville sinistrée de Bamenda

Découvert le 6 avril 2020, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a durcis les mesures gouvernementales, visant à éviter la propagation de cette pandémie.

Bamenda fait son entrée dans le « hit-parade » les villes touchées par le Covid-19. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest l’a annoncé le 6 avril 2020 dans un communiqué. Adolphe Lele LAfrique a pris des décisions pour stopper la propagation du virus.

Après une réunion d’urgence avec les autorités administratives de la région, il a été entre autres décidé de renforcer les 13 mesures gouvernementales de riposte contre le Covid-19. En procédant notamment à : la régulation des entrées et sorties des véhicules dans la zone, l’interdiction de consommer des boissons à l’intérieur ou à proximité des débits de boisson.

Le gouverneur met en garde les populations contre l’usage des gels désinfectants de mauvaise qualité et exige le port des masques de protections. Adolphe Lele LAfrique prescrit d’utiliser les gels désinfectants agréés par le ministère de la Santé, et engage les représentants du ministère du Commerce et les forces de l’ordre, de détruire ceux relevant de la contrefaçon.

L’apparition d’un premier cas de Covid-19 à Bamenda est un coup dur pour la ville, en proie depuis 2016 à des violences entre l’armée et des groupes sécessionnistes, dans ce qui a été baptisé la crise anglophone. A ce jour, six des dix régions que compte le Cameroun sont affectées par le Coronavirus. Il s’agit du Centre, du Littoral, de l’Ouest, du Sud-Ouest et désormais du Nord-ouest.