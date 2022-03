Le chiffre a été révélé ce 25 février 2022 par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé à l’ouverture de la Conférence annuelle des services centraux, déconcentrés et extérieurs à Yaoundé.

Au cours de l’année 2021, la direction générale des Impôts du ministère des Finances a encaissé près de 10 milliards de F CFA de paiements d’impôts via le téléphone portable. A l’analyse des chiffres déclinés par le Minfi, ce volume d’impôts payés par Mobile Money est presque la moitié des 25 milliards de F CFA que les contribuables ont versés dans les banques au cours de la même année 2021.

Même si la tendance haussière des paiements par téléphone portable en 2021 s’explique par « l’interdiction des paiements d’impôts en espèces et la généralisation des impôts pouvant être payés par les petits contribuables via les services Mobile Money des opérateurs de téléphonie en activité dans le pays, notamment MTN et Orange », le paiement des impôts par le Mobile Money reste faible. Il ne représente encore que 0,47% des 2109,3 milliards de FCFA collectés par la DGI en 2021.

Il faut noter que, c’est dans le cadre de la simplification des procédures fiscales et la sécurisation des recettes, que le Cameroun a institué le paiement des impôts via le mobile dans la loi de Finances 2014. Mais, dans un premier temps, cette réforme s’est limitée au paiement de la taxe sur la propriété foncière due sur les propriétés situées dans les villes de Yaoundé et de Douala.