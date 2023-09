Cameroun : près de 30 millions de F de faux billets saisis par la police à Souza

Les faussaires, mis aux arrêts, s’apprêtaient à injecter de la fausse monnaie pour un montant de 30 000 000 F dans le circuit.

A la suite de l’exploitation d’un faisceau de renseignements et d’une opération d’infiltration minutieusement organisée, les agents du Commissariat de sécurité publique de Souza se sont rendus au domicile de certains membres du gang. Près de 30 millions de FCFA de faux billets de 10.000, 5000 et 2000 FCFA ont été saisis le weekend dernier par le commissariat de sécurité publique de Souza, localité située dans le département du Moungo, région du Littoral.

D’après des sources, l’argent appartenait à un gang de présumés malfrats composé essentiellement de femmes dont le but était de faire écouler ces faux billets dans la ville de Souza et ses environs. La collaboration entre commerçants du marché de Souza arnaqués et la police a permis de mettre la main sur Geneviève Ateme Belogo, Nicole Djoukoua et Annabelle Bedjeu, toutes en plein travail d’écoulement de ces faux billets dans la ville.

Le présumé chef de gang, Etienne Beaudelaire Fotieo, a également été pris la main dans le sac au centre de production et de fabrication de ces faux billets basé à Bafoussam, capitale régionale de l’Ouest. Ils sont en exploitation dans ledit commissariat. Deux autres cerveaux du gang, Patrick et Éric, sont toujours en fuite.