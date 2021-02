Cameroun : près de 300 personnels de l’Assemblée nationale en recyclage

Pendant un mois, des agents et cadres de l’administration de cette Chambre du Parlement vont renforcer leurs capacités dans différents domaines.

L’Assemblée nationale a lancé ce 9 février à Yaoundé, son programme annuel 2021 de renforcement des capacités du personnel et de l’amélioration des performances de l’administration parlementaire. Ledit programme va courir jusqu’au 9 mars prochain et concerne près de 300 personnes, agents et cadres relevant de cette institution.

Ainsi, les personnels concernés vont renforcer leurs capacités grâce aux 7 modules retenus pour cette formation. Il s’agit de la pratique du bilinguisme intégral, du respect des procédures en matière de dépense publiques, des techniques de prise de parole rapide en sténotypie et transcription des procès-verbaux, la rédaction et correction des rapports des commissions, de la communication institutionnelles et relations publiques, de la pratique de la diplomatie parlementaire, de l’éthique et la déontologie dans conduite auto et entretien courant du véhicules.

En septembre 2020 déjà, 140 cadres de l’Assemblée nationale avaient été formés dans la maîtrise des langues officielles et de l’outil informatique.